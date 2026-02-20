Perú: Pedro Castillo pide el indulto al nuevo presidente interino

Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de prisión, alega que el indulto se concedió con base en compromisos políticos asumidos antes de las elecciones parlamentarias de Balcázar, de 83 años, su excompañero del partido Perú Libre (izquierda radical).

"No se trataba de un secreto de Estado, sino de una oferta explícita que generó expectativas legítimas", escribió el expresidente en una carta firmada también por su abogado, Walter Ayala.

La solicitud se presentó pocas horas después de la toma de posesión del nuevo presidente, pero este aclaró que "no hay ningún indulto en agenda actualmente".

Castillo cumple su condena junto con otros exmiembros de su gobierno, incluida la entonces primera ministra Betssy Chávez.

Tras refugiarse en la embajada de México en Lima desde el 3 de noviembre, Chávez podría obtener un salvoconducto: Balcázar declaró a medios peruanos que el asunto se evaluará a nivel diplomático y legal. (ANSA).