Perú: Periodista muere en un atentado, "denunció la corrupción"

Mitzar Castillejos resultó gravemente herido el 12 de diciembre al salir de su domicilio para dirigirse a Radio Latín Plus, donde trabajaba, en la región de Ucayali.

El periodista, de 34 años, dirigía un noticiero y era conocido por exponer presunta corrupción entre funcionarios locales. La ANP exigió un "castigo ejemplar para los responsables de este asesinato". "Este año ha sido desastroso para la libertad de prensa en el Perú", declaró.

A principios de este mes, Fernando Núñez, reportero de la emisora ;;digital Kamila TV, fue asesinado a tiros cuando regresaba de un reportaje en la región norteña de La Libertad.

En meses anteriores, los periodistas Gastón Medina y Raúl Celis también fueron masacrados en medio de la expansión de los grupos criminales en el país. Según datos oficiales de 2025, se registraron 1.888 homicidios en Perú hasta octubre, un aumento de casi el 13% en comparación con el mismo período de 2024.

