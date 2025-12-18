Perú, preocupado por rumbo fiscal, busca acuerdo nacional a pocos meses de elecciones

Por Marco Aquino

LIMA, 17 dic (Reuters) - El presidente de Perú, José Jerí, lideró el jueves una reunión con varios líderes de organismos del Estado, empresas y la sociedad civil para alcanzar un "pacto fiscal", con el objetivo de mantener la resiliente estabilidad económica del país a pocos meses de la elección de un nuevo gobierno.

La cita, la primera de este tipo tras años de crisis política con siete presidentes desde el 2018, se realizó en medio de preocupaciones sobre las metas de gasto público por una serie de medidas que podrían quebrar el equilibrio fiscal.

"Este acuerdo tiene como propósito mayor trascender coyunturas, cuidar el futuro de nuestro país, e ir mas allá de los ciclos políticos que se dan cada cuatro o cinco años", dijo Jerí durante la reunión en un amplio salón del Palacio de Gobierno.

Perú espera cumplir este año su meta de déficit fiscal de un 2,2% del PIB, tras dos años sin poder lograrlo. El resultado es menor al déficit de 3,5% del año pasado cuando anotó su peor resultado en tres décadas excluyendo el periodo de la pandemia.

El organismo de control fiscal en Perú advirtió en octubre que iniciativas legislativas aprobadas en los últimos cuatro años podrían derrumbar la estabilidad económica y fiscal del país, que aún se sostienen como "joyas de la corona" según analistas.

A pocos meses para las elecciones y el cambio de Gobierno, el Congreso evalúa además 352 proyectos principalmente de gastos y remuneraciones, de los cuales solo 10 tienen un costo fiscal anual equivalente a unos US$7.400 millones al tipo de cambio actual.

Luis Valdivieso, uno de los varios exministros de Economía en la reunión, dijo que los líderes del país deben tomar acciones para revertir los gastos comprometidos que aún no están presupuestados, "para evitar que el desastre se materialice".

En la cita algunos pidieron al Gobierno que active acciones legales ante Tribunal Constitucional para anular algunas leyes, entre ellos aumentos y bonos para empleados públicos y algunas exenciones tributarias.

La mayoría de iniciativas de gasto fueron aprobadas durante la gestión de la impopular expresidenta Dina Boluarte, que se mantuvo en el poder con el apoyo de un Congreso de partidos de derecha y de izquierda para luego darle la espalda y expulsarla antes de las elecciones generales programadas para abril.

Hasta 38 partidos o alianzas políticas pueden presentar a sus candidatos presidenciales antes del 23 de diciembre.

El presidente interino Jerí, que ha centrado sus acciones en medidas contra la inseguridad ciudadana, no puede postular pero tiene un 47% de popularidad según una encuesta en noviembre, dos puntos porcentuales más desde que asumió funciones en octubre.

Las normas del Congreso arriesgan también el respeto de los agentes financieros hacia el país sudamericano, cuya economía se ha mantenido a flote por los precios de las materias primas como el cobre, del cual Perú es el tercer mayor productor mundial.

"Hoy no vemos (la consecuencia), hoy estamos de fiesta", dijo David Tuesta, un exministro de Economía en la reunión. "La economía peruana está dopada de alguna manera gracias a los precios internacionales, que acabará en algún momento".

Perú, con una inflación anual de 1,4%, ha proyectado un crecimiento económico de 3,5% para este año, frente a la expansión de 3,3% el 2024, una de las más altas en la región. (Reporte de Marco Aquino)