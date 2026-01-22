Perú: Presidente Jerí denuncia una conspiración en su contra

Jerí compareció ante la Comisión Parlamentaria de Tributación para responder preguntas sobre presuntas irregularidades y posible tráfico de influencias.

En su discurso, el jefe de Estado negó cualquier irregularidad, afirmando que las reuniones se llevaron a cabo en un contexto privado y extraoficial, sin planificación ni fines indebidos.

Sin embargo, centró su defensa en la difusión "selectiva y progresiva" de los videos, que, en su opinión, forma parte de una estrategia destinada a distorsionar la realidad y desestabilizar al país en un momento político especialmente delicado.

"Quiero saber quién está detrás de esta conspiración", declaró Jerí, exigiendo una investigación sobre quién grabó, almacenó y difundió las imágenes.

Mientras tanto, la fiscalía ha abierto una investigación preliminar, mientras que grupos de la oposición exigen la dimisión de Jerí, que descartó dar marcha atrás y dijo estar dispuesto a cooperar con la justicia. (ANSA)