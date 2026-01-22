Perú: Presidente Jerí denuncia una conspiración en su contra
Por la difusión de encuentros privados con empresarios chinos
Jerí compareció ante la Comisión Parlamentaria de Tributación para responder preguntas sobre presuntas irregularidades y posible tráfico de influencias.
En su discurso, el jefe de Estado negó cualquier irregularidad, afirmando que las reuniones se llevaron a cabo en un contexto privado y extraoficial, sin planificación ni fines indebidos.
Sin embargo, centró su defensa en la difusión "selectiva y progresiva" de los videos, que, en su opinión, forma parte de una estrategia destinada a distorsionar la realidad y desestabilizar al país en un momento político especialmente delicado.
"Quiero saber quién está detrás de esta conspiración", declaró Jerí, exigiendo una investigación sobre quién grabó, almacenó y difundió las imágenes.
Mientras tanto, la fiscalía ha abierto una investigación preliminar, mientras que grupos de la oposición exigen la dimisión de Jerí, que descartó dar marcha atrás y dijo estar dispuesto a cooperar con la justicia. (ANSA)