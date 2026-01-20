Perú: Presidente peruano interino investigado por presunto delito de tráfico de influencias

La indagación sigue a revelaciones de prensa sobre una serie de reuniones no oficiales entre Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, titular de contratos públicos.

El primero se remonta al 26 de diciembre, en un restaurante de Lima, fuera de la agenda oficial del mandatario, quien llegó en un auto oficial y con el rostro cubierto por un suéter con capucha.

Una segunda cita se habría celebrado el pasado 6 de enero en un establecimiento comercial atribuible al mismo empresario, según lo demuestran las imágenes de videovigilancia.

En un principio, Jerí explicó que acudió al lugar a comprar productos alimenticios.

Posteriormente, reconoció un "error" en la modalidad del encuentro, atribuyéndolo a su forma de hacer política "en la calle", y aseguró plena colaboración con las autoridades.

El presidente interino goza de inmunidad durante su mandato y, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Constitucional, solo puede ser sometido a controles preliminares solo al final de su mandato, previsto para julio.

Mientras tanto, la oposición está considerando una moción de censura por incapacidad moral, en un país marcado por repetidos escándalos de corrupción en la cúpula del Estado. (ANSA).