Perú promete investigar "asesinato" de funcionario de la embajada de Indonesia en Lima

LIMA, 2 sep (Reuters) - El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú prometió el martes realizar todas las medidas posibles para esclarecer el "asesinato" de un funcionario de la embajada de Indonesia en Lima, que según la policía fue atacado a tiros por desconocidos.

La cancillería peruana lamentó en un comunicado la muerte de Zetro Leonardo Purba la noche del lunes, y afirmó que tras comunicarse con las autoridades de Indonesia ofreció redoblar el resguardo policial al personal y las instalaciones de su Embajada en Lima.

El fiscal de turno y efectivos de la policía "vienen realizando las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atentado e identificar a los responsables", dijo la cancillería.

Según imágenes transmitidas por la televisión local, el funcionario llegaba montado en una bicicleta al edificio donde vivía en un distrito limeño cuando recibió varios disparos luego de ser interceptado por una persona no identificada.

Tras el hecho, el atacante que cubría su cabeza con casco huyó en una motocicleta que lo esperaba y conducía otra persona.

Un oficial de la policía peruana, en declaraciones a un canal de televisión local, afirmó que "no se descarta un ajuste de cuentas".

El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, dijo en redes sociales el lunes por la noche que se comunicó con el canciller peruano Elmer Schialer para pedir "una investigación exhaustiva" sobre la muerte de Zetro Leonardo Purba, que se desempeñaba como administrador de la embajada en Lima.

"Confiamos en que Perú garantizará la máxima protección para el personal de nuestra embajada", dijo el ministerio indonesio. (Reporte de Marco Aquino, Editado por Manuel Farías)