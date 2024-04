Perú "no descarta" que la decisión de México de pedir visados a turistas sea por mala relación diplomática

El ministro de Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea, ha señalado este lunes que las autoridades peruanas "no descartan" que la reciente decisión del Gobierno de México de exigir visados a los turistas peruanos responda a las malas relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

"No lo descarto, pero no estoy en condiciones de afirmarlo", ha señalado el representante de la diplomacia peruana, que en declaraciones a la emisora RPP ha señalado que, en todo caso, esta decisión "unilateral" de las autoridades mexicanas no ha cogido por sorpresa a Lima.

"Hemos ido calibrando las repercusiones internas porque evidentemente afecta en primer lugar a la propia Alianza del Pacífico, que forma Perú junto con México, Colombia y Chile y que claramente establece como principio la circulación de personas y bienes", ha añadido.

El Gobierno de México anunció el fin de semana la suspensión de la supresión del requisito de visado para los ciudadanos peruanos para evitar la entrada al país con vistas a la emigración hacia Estados Unidos.

Aunque Perú respondió ya entonces con una medida de reciprocidad, el ministro González-Olaechea ha señalado se está "trabajando a toda velocidad" para implementar mejoras "para que los mexicanos puedan acceder de una manera casi automática" al visado.

La suspensión de visados entre México y Perú se instauró en noviembre de 2012 con el fin de agilizar el flujo de personas y el comercio. En 2023 entraron en México 293.668 ciudadanos peruanos, un 7,3 por ciento menos que el año anterior.