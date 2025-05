Perú reduce en más de 2397 kilómetros cuadrados el área de la reserva de las Líneas de Nazca

LIMA (AP) — El Ministerio de Cultura de Perú anunció el viernes que redujo en más de 2397 kilómetros cuadrados la reserva de las Líneas de Nazca y acotó que ese cambio no “altera ni afecta” el área inscrita como Sitio del Patrimonio Mundial ni su zona aledaña que la protege, reconocidas por la UNESCO.

En un comunicado, el Ministerio de Cultura señaló que su titular, Fabricio Valencia, realizó ese anuncio la víspera durante una sesión de la comisión legislativa de Cultura realizada en la ciudad de Ica, a 314 kilómetros al sur de la capital.

“La reserva arqueológica delimitada en 2004 tenía una extensión aproximada de 5600 kilómetros cuadrados y luego de recabar información y realizar sesudos estudios por más de 20 años, estamos sincerando la información y se determinó que son aproximadamente 3200 kilómetros cuadrados los que corresponden a la reserva arqueológica”, dijo Valencia, según el comunicado.

El ministro señaló que en el área liberada “se podrán realizar diferentes actividades, en algunos casos con previa autorización del Ministerio de Cultura”, pero no dio detalles.

La reserva arqueológica de las Líneas de Nazca fue creada en 1993 y en 2004 se precisó que su área era de 5633,46 kilómetros cuadrados. El ministro indicó que el miércoles, mediante una resolución viceministerial, se redujo a 3235,94 kilómetros cuadrados. The Associated Press revisó la resolución, pero en ella no se argumentaron las razones de la medida. La AP pidió comentarios al Ministerio de Cultura, pero no obtuvo una respuesta hasta el momento.

La legisladora Ruth Luque, del partido opositor Juntos por el Perú, dijo el viernes en su cuenta de X, antes Twitter, que el ministro de Cultura debe “dar explicaciones públicas sobre la decisión” de acortar el área de la reserva.

En gobiernos anteriores, el Ministerio de Cultura ha informado sobre ingresos a la zona protegida de las Líneas de Nazca, básicamente por mineros ilegales. En 2014 el ministerio indicó que existían 10 procesos penales por el delito de “atentado contra monumentos arqueológicos" por ocupaciones ilegales de sitios arqueológicos. En 2015 el gobierno destruyó equipos de minería ilegal valorizados en US$400.000 dentro del área protegida.

En 2016, Johny Isla, arqueólogo del Ministerio de Cultura y responsable de la gestión del patrimonio cultural de Nazca, dijo al diario El Comercio que no contaban con el personal ni los recursos necesarios para vigilar el área protegida. Añadió que la minería ilegal había afectado parte de un cementerio de una cultura preinca llamada Nazca luego que mineros realizaron caminos de acceso para sus campamentos.

Las Líneas de Nazca, ubicadas en las laderas del desierto costero del Pacífico y al sur de Lima, suman más de 300, las cuáles incluyen trazos con formas humanas, de animales, plantas y objetos.

Algunas pueden llegar a medir incluso unos 270 metros de largo y fueron descubiertas por el arqueólogo peruano Toribio Mejía en 1927.

Se cree que fueron construidas por antiguos peruanos, pertenecientes a la cultura preinca llamada Nazca, que habitaron la zona desde 500 años antes de Cristo.

Los turistas suelen pagar viajes en avionetas por media hora para observar las gigantescas líneas desde la altura, e incluso en ocasiones han ocurrido accidentes.

Por décadas los estudiosos no se han puesto de acuerdo para responder cuál era la finalidad de la construcción de los geoglifos. Algunos creen que las líneas estaban relacionadas con la astronomía y posiblemente fueron una especie de calendario; consideran que los trazos tenían relación con la gestión del agua, un elemento muy escaso en la zona, donde casi nunca llueve.