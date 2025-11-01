Perú reporta inflación anualizada de 1,35% en octubre, se mantiene en el rango meta

1 nov (Reuters) - Perú anotó una inflación anualizada de 1,35% en octubre, una leve disminución frente a la variación de los precios al consumidor acumulada a septiembre, informó el sábado el Indec.

La tasa anualizada se mantuvo cerca del límite inferior del rango meta establecido por el banco central, de entre 1% y 3%.

En septiembre el país sudamericano había reportado una inflación anual de 1,36%.

En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana -referencia de la inflación en Perú-, disminuyó un 0,10% en octubre, en comparación con el alza de 0,01% en septiembre.

"El resultado mensual estuvo influenciado, principalmente, por los menores precios registrados en las divisiones de consumo Alimentos y bebidas no alcohólicas; Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes y Comunicaciones", precisó el Indec en un comunicado.

La inflación en Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, cerró el 2024 en 1,97%. El banco central proyecta que el indicador acumularía este año un 1,7%.

El banco central de peruano mantuvo en octubre su tasa de interés de referencia en un 4,25%, tras haberla reducido en 25 puntos base en septiembre.

(Reporte de Nelson Bocanegra y Marco Aquino)