Perú reporta una inflación anualizada de septiembre de 1,36%, dentro del rango meta

LIMA, 1 oct (Reuters) - La inflación anualizada en Perú fue de 1,36% en septiembre tras un crecimiento marginal de los precios al consumidor tras una baja en agosto, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La tasa anualizada de inflación está aún cerca del límite inferior del rango meta del banco central, de entre 1% y 3%. En agosto la inflación anual había sido del 1,11%.

El INEI informó que el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, referencia de la inflación en Perú, aumentó en septiembre un 0,01%, frente al retroceso de 0,29% en agosto, que fue la caída mensual más pronunciada desde hace un año.

El banco central peruano redujo en septiembre su tasa de interés de referencia 25 puntos básicos, a 4,25%, tras haberla mantenido estable en los últimos tres meses, debido a una caída de los precios al consumidor en un contexto en que la economía local se ubicó cerca de su nivel potencial.

La inflación en Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, cerró el año pasado en 1,97% y, según estimaciones del banco central, este año la tasa podría retroceder a 1,7%. (Reporte de Marco Aquino Editado por Javier López de Lérida)