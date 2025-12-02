Perú.- Sale ileso de un ataque a tiros un precandidato presidencial en Perú

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El precandidato presidencial de Perú Rafael Belaúnde ha sido objeto de un ataque a tiros mientras viajaba en su vehículo en el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete, ubicada al sur de la capital del país latinoamericano, Lima.

La Policía peruana ha confirmado que el vehículo de Belaúnde ha recibido "disparos" y que no se han registrado heridos. "Nuestras unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables", ha dicho a través de su perfil en la red social X.

Belaúnde, precandidato a las elecciones presidenciales por el partido liberal Libertad Popular, se encuentra en estos momentos en la comisaría para interponer una denuncia.

Su vehículo ha recibido un total de tres disparos, si bien ha escuchado hasta nueve balazos durante el ataque perpetrado por dos personas a bordo de una motocicleta, según recoge el diario 'LA NACION'.