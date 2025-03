Perú se aferra a la calculadora

Perú se niega aún a aceptar la realidad de que prácticamente perdió el boleto para el Mundial de 2026 en Norteamérica y se aferra una vez más a la calculadora, tras su dolorosa derrota 1-0 ante una Venezuela que sueña con clasificar por primera vez.

La escuadra inca quedó anclada en el noveno y penúltimo lugar con 10 puntos, a cinco unidades de la zona de repechaje, que ocupa la Vinotinto, a falta de cuatro fechas para bajar el telón de las eliminatorias sudamericanas.

La caída en Venezuela dejó con bronca a los peruanos, quienes cuestionaron duramente el desempeño del juez chileno Cristian Garay así como la terna de la misma nacionalidad que controló el VAR.

"Somos cojudos (estúpidos), no nos pueden poner una terna chilena, tienen que ser de Argentina o Uruguay, no me jodan", se quejó acremente Paolo Guerrero en declaraciones en caliente al final del partido que se viralizaron en las redes sociales.

El seleccionador de Perú, el argentino-peruano Óscar Ibáñez, enfiló también sus críticas al arbitraje aunque apelando a un lenguaje moderado.

"Hubo situaciones dudosas y por lo menos había que revisarlas para que todo el mundo se quede tranquilo", dijo Ibáñez a la prensa la noche del martes en el estadio Monumental de Maturín.

A instancias del VAR fue anulada por mano una anotación de Bryan Reyna al borde del descanso, en el minuto 45+2, que hubiese significado un empate 1-1 tras un penal anotado por Salomón Rondón para Venezuela en el 41.

El penal cometido por falta de Carlos Zambrano sobre Josef Martínez no fue revisado por el VAR como tampoco una supuesta mano venezolana que hubiera representado una pena capital a favor de Perú, destacó este miércoles el diario limeño La República.

Perú enfrenta ahora una misión cuasi imposible en lo inmediato, en la próxima doble fecha de junio: vencer a Colombia de visita y ganar a Ecuador en Lima.

"Tenemos dos meses para trabajar", subrayó Ibáñez, que debutó como director técnico de Perú en la jornada pasada con un triunfo 3-1 sobre Bolivia.

- "Prácticamente eliminados" -

"A falta de 4 fechas, estamos prácticamente ELIMINADOS", escribió en su cuenta de la red X el medio digital deportivo Pase Filtrado.

Para la prensa local el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, es uno de los grandes culpables de este nuevo fracaso mundialista, el segundo consecutivo tras quedarse afuera del Mundial de Catar-2022 en el repechaje contra Australia.

"Destruyeron a la Selección Peruana de Fútbol. Insólito", resaltó Pase Filtrado quien señaló al jefe de la FPF y a los exseleccionadores Juan Reynoso y el uruguayo Jorge Fossati como responsables del colapso.

El periodista Bruno Ortiz dirigió sus dardos además hacia jugadores referentes de Perú, como Paolo Guerrero, de 41 años.

"Vi la queja altisonante de Guerrero (...) Hizo algo? No. El fracaso en la eliminatoria más fácil de la historia es todita de Lozano", indicó.

