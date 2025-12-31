Perú: Servicio de tren a Machu Picchu se reanuda tras accidente que dejó un muerto

Así lo informó la operadora del servicio, Inca Rail, en un comunicado. El número de heridos también se actualizó a 56. De ellos, 38 ya han sido dados de alta y 18 permanecen hospitalizados.

La única víctima confirmada es el maquinista de uno de los dos trenes que colisionaron, mientras que las autoridades consulares italianas afirman que actualmente no hay información sobre ningún ciudadano italiano involucrado.

En cuanto a la causa del accidente, el jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, alegó un "error humano" en una entrevista con la emisora RPP. "Al parecer, uno de los maquinistas ignoró los informes por alguna razón", declaró (ANSA).