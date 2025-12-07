Perú.- Sicarios matan a tiros al periodista peruano Fernando Nuñez Guevara en el norte del país

MADRID, 7 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP) ha anunciado este domingo que el periodista Fernando Nuñez Guevara ha sido asesinado a tiros por un grupo de sicarios en la provincia de Pacasmayo, en el norte del país. Nuñez Guevara, profesional de Kamila TV y secretario de Interior de la Asociación Provincial de Periodistas, fue atacado a tiros cuando se desplazaba en moto con su hermano por la carretera Panamericana Norte tras una cobertura de prensa, el pasado sábado. El periodista murió en el acto y su hermano se encuentra en estado crítico, según la ANP en un comunicado. Las autoridades han comenzado una investigación pero de momento no han dado detalles al respecto. La asociación recuerda que el de Nuñez Guevara es el tercer asesinato de un periodista en lo que va del año, tras los casos de Gastón Medina, en Ica, y Raúl Celis, en Iquitos, lo que "evidencia una escalada intolerable de violencia contra quienes ejercen el derecho a informar". "La ANP exige a las autoridades competentes que dispongan una investigación exhaustiva, célere y transparente, y que se priorice la pista vinculada al trabajo profesional del colega", remacha la nota.