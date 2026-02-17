Perú: siete presidentes desde 2016

Desde 2016, cuatro presidentes fueron destituidos, dos renunciaron para evitar la misma suerte y solo uno logró completar su mandato. Los analistas señalan un desestabilizador tira y afloja entre un poderoso Congreso y el Ejecutivo, así como la corrupción crónica y la baja confianza en los políticos como razones de la rápida rotación presidencial en el país.

Una mirada retrospectiva a una década de agitación política

En 2018, el político de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski, conocido como "PPK", se convirtió en el primer presidente latinoamericano en renunciar por supuestas conexiones con un extenso caso de corrupción que involucraba al gigante brasileño de la construcción Odebrecht.

Cuatro expresidentes peruanos, incluido uno que se suicidó, se vieron envueltos en el mismo caso que cobró numerosos estragos corporativos y políticos.

Apenas dos años después de su mandato, Kuczynski renunció al poder en vísperas de un juicio político, dando paso a su vicepresidente, Martín Vizcarra, quien asumió el cargo.

Kuczynski continúa bajo investigación y tiene prohibido salir del país, pero está inscrito como candidato a las elecciones al Senado de este año.

Vizcarra, el sucesor de Kuczynski, duró solo dos años en el cargo, tras ser destituido por el Congreso en 2020 por "incapacidad moral", una acusación que también se presentó contra otros líderes peruanos.

Tras enfrentarse a los legisladores, fue finalmente condenado por aceptar sobornos a cambio de contratos de obras públicas durante su etapa como gobernador. Vizcarra también fue mencionado en el escándalo conocido como "Vaccinegate", en el que 500 funcionarios fueron acusados de vacunarse contra el Covid antes de su turno. El año pasado, comenzó a cumplir una condena de 14 años por corrupción, uniéndose a otros dos expresidentes encarcelados en una penitenciaría especial para exlíderes al este de Lima. - El entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió la presidencia interina, pero solo duró cinco días antes de dimitir tras las violentas protestas en su contra por parte de los partidarios de Vizcarra. Dos personas murieron en enfrentamientos con la policía y decenas resultaron heridas.

Tras la dimisión de Merino, el académico centrista Francisco Sagasti fue nombrado presidente interino y dirigió el país hasta las elecciones previstas para 2021, convirtiéndose en el único líder reciente en completar su mandato previsto, incluso de forma interina.

El maestro de escuela rural Pedro Castillo ganó las elecciones de 2021, pero se encontró sin mayoría en un Congreso dominado por opositores de derecha.

Aclamado como el "primer presidente pobre" de Perú, fue destituido por votación en el Parlamento y arrestado a los 17 meses de su mandato tras intentar disolver el Congreso para evitar un juicio político por presunta corrupción. Su caída desató protestas furiosas que resultaron en decenas de muertes.

Castillo cumple una condena de más de 11 años de cárcel.

La vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, se convirtió entonces en la primera mujer líder de Perú, pero solo por 22 meses. Fue impopular desde el principio y pronto se vio envuelta en acusaciones de corrupción, incluyendo imputaciones de haber recibido relojes Rolex y joyas como sobornos.

Boluarte también fue investigada por una ausencia inesperada de dos semanas en 2023 para una cirugía de nariz, que ella insiste en que fue médica y no cosmética. Fue destituida en octubre pasado en medio de protestas generalizadas por la corrupción gubernamental y una ola de violencia vinculada al crimen organizado.

José Jeri, hasta entonces presidente del Congreso, fue elegido para cumplir el resto del mandato de Boluarte hasta julio de este año. Con tan solo 39 años, asumió el cargo con entusiasmo y se embarcó en una campaña contra el crimen que resultó popular entre el electorado, pero no lo suficiente como para evitar que lo despedazaran. (ANSA).