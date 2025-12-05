Perú.- Un belén dedicado al Perú virreinal se podrá visitar en la sede de la Consejería de Cultura.

MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press) -

La Comunidad de Madrid exhibirá hasta el 1 de febrero en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ubicada en Alcalá 31, un Belén dedicado al Perú virreinal que se podrá visitar de forma gratuita, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La pieza central de este montaje es un baúl procedente del Museo Pedro de Osma de Lima, que alberga un Nacimiento y se acompaña de creaciones del siglo XVIII realizadas en talleres de Málaga y Barcelona. Este Pesebre está ambientado con una banda sonora de villancicos virreinales, que conectan la herencia española con la peruana.

Acompañado por miembros de la Asociación de Belenistas, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha destacado durante la inauguración que "la representación del Nacimiento es uno de los temas que más manifestaciones culturales ha generado. España llevó esta tradición a Hispanoamérica, donde se enriqueció con nuevas interpretaciones, como la que presentamos hoy, que refleja de manera excepcional la fusión artística de ambos lados del Atlántico".

El baúl es una obra virreinal del siglo XVIII, elaborada en madera y pasta de maguey dorada y policromada. En su interior guarda un Nacimiento desplegable, una tipología muy habitual en los hogares y conventos de la época durante las festividades navideñas.

Su particularidad reside en que, al abrirse, revela diversas escenas relacionadas con la Natividad de Jesús, junto a otros episodios como la Adoración de los pastores, la Huida a Egipto o la Matanza de las Inocentes.

Igualmente, esta pieza ofrece un valioso testimonio de las prácticas devocionales del Perú virreinal y forma parte de la exposición Ecos del arte del virreinato del Perú, cuyas otras sedes son la Casa Museo Lope de Vega de Madrid y el Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares.

Adicionalmente, a partir del 8 de enero, el baúl será sustituido por una Natividad actual creada por el taller del artesano peruano Ronald Flores Matto, que cerrará el círculo entre las creaciones de ambos lados del Atlántico vinculadas a la tipología del Belén: un mestizaje de dos mundos y un encuentro de dos tradiciones que, con el paso de los siglos, se ha convertido en un legado de gran valor artístico y cultural.

Además, acompañará a este montaje una banda sonora basada en la música navideña del virreinato del Perú, seleccionada por la maestra Astrid Aguilar con la que el público podrá disfrutar de la obra de compositores como Juan de Araujo, Roque Ceruti, José de Torrejón y Velasco o Eustaquio Franco Rebollo, entre otros.