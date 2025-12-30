Perú: Un muerto y 30 heridos en choque de trenes con destino a Machu Picchu

El incidente ocurrió el primer día de la tarde en la zona de Pampacachua, a aproximadamente 30 minutos de Ollantaytambo y a dos horas de Cuzco, a lo largo de una de las rutas más frecuentadas por visitantes peruanos y extranjeros.

La noticia fue difundida por los principales medios de comunicación peruanos, que precisaron que los trenes involucrados pertenecen a las compañías PerúRail e Inca Rail.

La víctima mortal fue Roberto Cardenas Loayza, un maquinista de 61 años.

Los heridos fueron trasladados a varios hospitales y clínicas de la capital regional, Cuzco.

Según informes de la policía, a bordo de los trenes viajaban decenas de pasajeros, incluidos numerosos turistas extranjeros, cuyas nacionalidades no han sido divulgadas.

En el lugar del accidente se desplegaron varias ambulancias y equipos de rescate, mientras se llevan a cabo investigaciones para aclarar las causas del choque.

Las autoridades han activado protocolos de emergencia y han comenzado a contactar con las embajadas de los países involucrados, mientras que la entidad de protección al consumidor ha anunciado la apertura de una investigación.

(ANSA).