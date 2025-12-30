Perú: Un muerto y 30 heridos en choque de trenes con destino a Machu Picchu
La víctima es un maquinista. Se desconoce la identidad de los heridos
El incidente ocurrió el primer día de la tarde en la zona de Pampacachua, a aproximadamente 30 minutos de Ollantaytambo y a dos horas de Cuzco, a lo largo de una de las rutas más frecuentadas por visitantes peruanos y extranjeros.
La noticia fue difundida por los principales medios de comunicación peruanos, que precisaron que los trenes involucrados pertenecen a las compañías PerúRail e Inca Rail.
La víctima mortal fue Roberto Cardenas Loayza, un maquinista de 61 años.
Los heridos fueron trasladados a varios hospitales y clínicas de la capital regional, Cuzco.
Según informes de la policía, a bordo de los trenes viajaban decenas de pasajeros, incluidos numerosos turistas extranjeros, cuyas nacionalidades no han sido divulgadas.
En el lugar del accidente se desplegaron varias ambulancias y equipos de rescate, mientras se llevan a cabo investigaciones para aclarar las causas del choque.
Las autoridades han activado protocolos de emergencia y han comenzado a contactar con las embajadas de los países involucrados, mientras que la entidad de protección al consumidor ha anunciado la apertura de una investigación.
