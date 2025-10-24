Perú: Una exposición tiende un puente cultural entre el Trujillo extremeño y el peruano en la VI Bienal Mario Vargas Llosa

TRUJILLO (Cáceres), 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

La exposición 'Entre el mar y el barro', que reúne a 33 artistas peruanos, tiende un puente cultural entre el Trujillo de Extremadura y el de Perú en el marco de la programación oficial de la VI Bienal de novela Mario Vargas Llosa.

La muestra podrá visitarse hasta el 9 de noviembre en el Palacio de los Barrantes Cervantes de Trujillo y propone un recorrido por la diversidad, la fuerza expresiva y la contemporaneidad del arte trujillano peruano.

En 'Entre el mar y el barro' dialogan distintas generaciones de creadores que transitan desde la tradición pictórica hasta lenguajes actuales como el videoarte, la performance o el informalismo, ofreciendo una visión plural del panorama artístico del país andino.

Más allá de su relevancia estética, la muestra adquiere un valor simbólico al celebrarse en Trujillo de Extremadura, una ciudad que comparte "nombre, raíces históricas y espíritu" con su homónima peruana.

La exposición se erige así en un espacio de encuentro entre dos "culturas hermanas, uniendo pasado y presente a través del arte", ha informado la Junta en nota de prensa.

Organizada por el Palacio de los Barrantes-Cervantes y Arte Trujillo [Perú] Contemporáneo (ARTPEC), la muestra cuenta con la colaboración de la Fundación Obra Pía de los Pizarro y la Embajada del Perú en España.

Las visitas podrán realizarse de jueves a sábado, de 12 a 14 horas y de 18 a 20 horas, mientras que los domingos en horario de mañana.