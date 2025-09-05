Perú: UNIR y OIJ lanzan 30 becas para impulsar el talento académico de jóvenes peruanos

LOGROÑO, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) han lanzado 30 becas parciales de maestrías oficiales europeas, que posibilitarán a jóvenes del continente americano acceder a una educación superior en línea de máxima calidad. El programa de becas OIJ-UNIR cumple su decimoquinta edición y contempla la bonificación del 60% sobre el valor total de la matrícula. El objetivo fundamental es potenciar el desarrollo profesional y académico de sus beneficiarios, con condiciones ventajosas para cursar en más de 150 titulaciones impartidas en modalidad virtual por UNIR.

Todas las titulaciones son reconocibles por Sunedu, se estudian en español durante un año académico y abarcan las áreas de conocimiento de Educación, Empresa, Ingeniería, Jurídico, Salud, Diseño, Marketing y Comunicación. Los estudiantes favorecidos con las ayudas podrán iniciar sus clases a partir del próximo mes de octubre 2025 (según el estudio puede iniciarse más tarde). La fecha límite para postular a las becas es el 15 de septiembre de 2025.

CONDICIONES

Los interesados en aspirar a una beca pueden obtener toda la información en este ENLACE. Algunos requisitos son:

Rellenar un formulario y adjuntar la documentación requerida. Realizar la reserva de una plaza en la Maestría Oficial de preferencia. Diploma o certificado de conclusión de estudio(s) de educación media y/o superior. Programas formativos de máxima calidad

El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) es una entidad internacional que congrega a las instancias gubernamentales de juventud de 21 países de la Comunidad Iberoamericana, que tiene como principal objetivo la inclusión e integración de las juventudes a través de políticas públicas de juventud.

UNIR, primera universidad online en español, apuesta por elevar los estándares de calidad en la Educación Superior con una metodología flexible 100% en línea, centrada en el alumno y conforme a un plan de estudios adaptado en su esencia a las últimas tendencias del mercado y a la empleabilidad. Los adjudicatarios de las becas contarán con un mentor personal que los acompañará durante sus estudios. Además, podrán asistir a clases en directo o verlas en diferido y formarse con profesores de UNIR, la mayoría doctores, que cuentan con una amplia experiencia tanto docente como profesional.

