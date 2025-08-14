Perú: Vizcarra, otro expresidente peruano que va a la cárcel

El político, que gobernó Perú entre 2018 y 2020, está siendo procesado penalmente por presuntas irregularidades durante su mandato como gobernador del estado de Moquegua, entre 2011 y 2014.

A finales de junio, un juez rechazó la solicitud de la Fiscalía de seis meses de prisión preventiva, al considerar que no existían pruebas suficientes de un riesgo de fuga del ex jefe de Estado.

Posteriormente, la Fiscalía anunció que apelaría la sentencia. El miércoles, en una nueva audiencia, el juez Jorge Chávez Tamariz ordenó la aplicación inmediata de la prisión preventiva.

Vizcarra fue posteriormente detenido y trasladado a la cárcel de Barbadillo, donde también se encuentran alojados los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, acusados de diversos cargos.

"Ya no se trata de justicia, se trata de política. Hay un pacto mafioso que gobierna el Perú desde la sombra", dijo Vizcarra en un video publicado en sus redes sociales. (ANSA).