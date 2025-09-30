Perú: Vladimiro Montesinos y jefes guerrilleros serán trasladados por el cierre de la cárcel de la Base Naval de Callao

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades penitenciarias de Perú (INPE) han informado este martes de que Vladimiro Montesinos --exjefe de Inteligencia del expresidente Alberto Fujimori-- y varios líderes del grupo guerrillero Sendero Luminoso serán traslados a otro centro penitenciario debido al cierre de la cárcel ubicada en la Base Naval de Callao.

El INPE ha informado de que los famosos presos que permanecían en la cárcel de máxima seguridad de estas instalaciones militares serán reubicados en el centro penitenciario Ancón II, conocido también como Piedras Gordas II.

El cambio, como ha explicado el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, se debe al fin del convenio que existía entre las autoridades penitenciarias y la Marina. El centro cerrará el 12 de enero de 2026, si bien debió haberlo hecho ya en agosto, ha contado el funcionario en una entrevista para la emisora Exitosa.

Este centro dentro de las instalaciones de la Marina fue creado en 1993 y está considerado la cárcel más inexpugnable por antonomasia de todo el país, con un régimen de aislamiento total y por cuyos muros se ha paseado lo más granado de la delincuencia peruana, incluidos condenados por terrorismo y corrupción.

Entre ellos el máximo líder, ya fallecido, de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y quien le sucedió tras ser capturado, Óscar Ramírez Durand, alias 'Feliciano', uno de los que será trasladado ahora a Ancón II, a 39 kilómetros de Lima, la capital.

Durand cumple cadena perpetua por delitos de terrorismo desde que fue capturado en 1999, al igual que Eleuterio Flores, alias 'Camarada Artemio', último cabecilla en activo del grupo antes de ser detenido en 2012.

También será traslado Víctor Polay Campos, alias 'Camarada Rolando', fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Capturado en 1992, su condena a 35 años de cárcel por delitos de terrorismo finaliza en 2026.

Por su parte, Montesinos cumple 25 años de cárcel por violaciones contra los Derechos Humanos en relación a las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, además de por otros delitos de corrupción y tráfico de armas. A sus 80 años, se prevé que en 2026 solicite cumplir lo que le reste en arresto domiciliario.