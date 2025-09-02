Perú: Vox sobre denuncia que las mujeres “pagan el precio” de la inmigración “descontrolada”
Perú: Vox sobre denuncia de que las mujeres "pagan el precio" de la inmigración "descontrolada"
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -
Vox Alcalá de Henares ha denunciado este martes que el precio de la inmigración "descontrolada" lo "pagan" las mujeres, tras la nueva agresión sexual sufrida por una joven de 18 años durante la madrugada del lunes pasado en el parque Sementales, presuntamente a manos de un hombre de origen peruano en estado de embriaguez.
Según ha señalado el portavoz de la formación política, que forma parte del Gobierno municipal, Víctor Acosta, este nuevo episodio de violencia no es un hecho "aislado" ni una "excepción", sino parte de la "escalada de inseguridad" que la ciudad arrastra desde hace meses y que incluye agresiones, robos y enfrentamientos en zonas públicas, "síntoma de una política fracasada".
Así, desde las filas de Vox han asegurado que la inmigración "masiva, mal gestionada y sin control", ha convertido barrios y parques en lugares inseguros y que el Gobierno central "prefiere" criminalizar a quienes lo denuncian antes que asumir su responsabilidad.
Por ello, el Grupo Municipal Vox ha exigido una serie de medidas inmediatas contra la inseguridad, como "tolerancia cero" contra los delincuentes, la expulsión "inmediata" y sin excepciones de los extranjeros que cometan delitos graves, y el cierre de los centros de acogida "que generan problemas de convivencia".
