La peruana Kimberly García, en una prueba extrañamente veloz por un error en la medición del trazado, consiguió este domingo en Santiago-2023 su primer oro panamericano en los 20 kilómetros marcha, que se le había negado en casa en Lima-2019.

"Ha sido un gran error que se ha cometido. Nosotras nos dimos cuenta desde el primer kilómetro: el tiempo no coincidía con la distancia", relató García, de 30 años, después de la ceremonia de premiación.

"Informamos que, debido a un problema de medición, responsabilidad exclusiva de la Asociación Panamericana de Atletismo (APA), se anulan los tiempos obtenidos", anunciaron previamente en un comunicado los organizadores de los Juegos Panamericanos.

"El experto comisionado por APA, señor Marcelo Iturralde, no estuvo certero en las mediciones de los recorridos que debían realizar las atletas", agrega el documento. "Esta situación escapa a las atribuciones del comité organizador".

García había hecho una descomunal marca de 1H12:26, pero en realidad el fallo en el recorrido en el Parque O'Higgins le recortó alrededor de 4 km a la prueba. Fue escoltada por la ecuatoriana Glenda Morejón, ganadora de la plata, y la también peruana Evelyn Inga, que obtuvo el bronce.

El récord mundial femenino es de la china Yang Jiayu (1H23:49), mientras que el masculino es del japonés Yusuke Suzuki (1H16:36).

"Esto me afecta no solamente a mí, que estaba en busca del récord panamericano, que ya no se va a dar... Las demás chicas estaban en busca de un cupo para los Juegos Olímpicos de París-2024. Es una lástima, porque el clima, todo, estaba para buenas marcas", expresó García.

"Es un papelón, ¿cómo vas a medir mal?", lamentó el director ejecutivo de la organización de Santiago-2023, Harold Mayne-Nicholls, en declaraciones publicadas por la web de la local Radio Cooperativa.

- "sí o sí" -

Kimberly García llegaba como favorita, avalada por un doble oro en el Mundial de Eugene de 2022 en los 20 y los 35 km y una plata en el de Budapest, en agosto pasado, tras la española María Pérez.

Cumplió y dominó de punta a punta en una mañana fría y lluviosa: "Mi estrategia era salir adelante, con un ritmo muy alto, y terminar con un ritmo más matador".

García vivió una reivindicación personal, después de que en los Juegos Panamericanos de Lima-2019 la colombiana Sandra Arenas le quitara la presea dorada, relegándola al segundo lugar.

"Tuve en los juegos pasados la plata y entonces el objetivo era el oro sí o sí", celebró tras cruzar la meta, donde a pesar de la lluvia la esperaban aficionados con banderas de Perú que le lanzaron una ovación.

"Falta una, la más importante para mí, el sueño que tengo desde muy pequeña: la medalla olímpica", avisa.

El error de trazado fue corregido después para el evento masculino.

- Récord para Hurtado -

El ecuatoriano David Hurtado se quedó este domingo con el oro de los 20 km marcha masculinos, en una prueba marcada por el retiro del campeón de Lima-2019 y favorito, su compatriota Brian Daniel Pintado.

Hurtado hizo crono de 1H19:20, récord panamericano, para dominar. El brasileño Caio Bonfim se quedó con plata y el mexicano Andrés Olivas con bronce.

"Hasta el momento, récord panamericano", ironizó el ganador.

Pintado se retiró tras 13 km.

"Se lesionó Pintado, es lamentable para Ecuador porque estoy seguro de que él hubiese estado en el podio, pero aún si estaba pintado yo iba a pelear hasta el final (por el oro)", expresó Hurtado.

20 km marcha femenino:

1. Kimberly García (PER) - oro

2. Glenda Morejón (ECU) - plata

3. Evelyn Inga (PER) - bronce

20 km marcha masculino:

1. David Alexander Hurtado (ECU) - oro

2. Caio Bonfim (BRA) - plata

3. Andrés Olivas (MEX) - bronce

