Peruano Sergio Peña, denunciado por abuso sexual, ficha por el Sakaryaspor turco

El mediocampista peruano Sergio Peña, uno de los tres exjugadores de Alianza Lima denunciados a mediados de enero por abuso sexual a una joven argentina, fichó por el club Sakaryaspor de la segunda división de Turquía, informó este viernes el club otomano.

Según la prensa deportiva peruana, el jugador de 30 años rescindió su contrato con Alianza Lima de mutuo acuerdo, luego de que el club lo separara a él y a los defensas Carlos Zambrano (36) y Miguel Trauco (33), implicados en la misma denuncia.

"Nuestro club ha llegado a un acuerdo con Sergio Peña. Le deseamos mucho éxito con nuestra camiseta verdinegra. Bienvenido, Peña", indicó el club Sakaryaspor en la red social X.

El pasado 18 de enero, los tres exseleccionados de Perú fueron denunciados por una joven argentina de 22 años, quien aseguró haber sido víctima de abuso sexual en un hotel de Montevideo, donde Alianza Lima cumplía su pretemporada.

Pese a que los futbolistas negaron la acusación a través de comunicados, el equipo dirigido por el argentino Pablo Guede los marginó del plantel el 23 de enero e inició un proceso disciplinario.

Al ser preguntado por los medios locales sobre el estado contractual de Peña, el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, rehusó a dar detalles y solo apuntó que los jugadores implicados aún "están exceptuados de ir a los entrenamientos".

Peña regresa al fútbol europeo luego de su paso por Suecia (Malmö), Países Bajos (Emmen), España (Granada), Grecia (PAOK) y Portugal (Tondela).

El equipo blanquiazul cayó el miércoles como visitante 1-0 ante el paraguayo 2 de Mayo, en la ida de la primera ronda de clasificación de la Copa Libertadores.