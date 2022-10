Peruanos acuden a las urnas el domingo a elegir alcaldes y gobernadores

Los peruanos acudirán el domingo a las urnas a elegir a alcaldes y gobernadores, en una contienda en la que el sillón municipal de Lima acapara la mayor atención.

Los tres candidatos favoritos a la alcaldía limeña para el periodo 2023-2026 son el general retirado Daniel Urresti, el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga y el exfutbolista George Forsyth. Está

Estos comicios despiertan escaso interés entre los peruanos, de acuerdo a los sondeos, y amenazan con "profundizar la división del país", que ha tenido cinco presidentes en cinco años, según el analista político Hugo Otero.

"Como no hay partidos políticos [fuertes], se van a elegir caciques [caudillos]", dijo Otero a la AFP.

Un sondeo de Ipsos mostró a inicios de semana que el 57% de los electores no había decidido aún por quien votar.

"Sinceramente yo por mí no votaría por nadie, todos los candidatos son malos", dijo a la AFP María del Carmen Ávila, ama de casa de 64 años.

"No sé por quién por votar, no me agrada ir a votar, pero es un deber", indicó por su lado Cecilia Yep, comerciante de 53 años.

Urresti (28,4% en el último sondeo Ipsos) promete "recuperar" la seguridad en la capital, López Aliaga (26,7%) un "shock" de inversiones y Forsyth (19,9%) clausurar locales de venta de artículos robados, entre otras propuestas.

La alcaldía de Lima es un premio consuelo para estos tres candidatos, quienes en 2021 compitieron por la presidencia y perdieron ante el entonces casi desconocido maestro rural izquierdista Pedro Castillo.

Como el país, Lima no ha estado exenta de zozobras políticas y sospechas de corrupción.

Los exalcaldes limeños Susana Villarán (2011-2014) y Luis Castañeda (2003-2010 y 2014-2018) estuvieron en prisión preventiva por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.

Además, el alcalde Jorge Muñoz, cuyo mandato expiraba en diciembre de 2022, fue destituido sorpresivamente en abril. Su falta fue haber sido en forma simultánea director de la empresa estatal de agua potable de Lima.

Casi 25 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.694 alcaldes municipales, según el órgano electoral ONPE. El voto es obligatorio.

Las 84.232 mesas de sufragio funcionarán 12 horas en 11.299 locales de sufragio, indicó la ONPE.

Los votantes no tendrán obligación de llevar mascarillas, a diferencia de las elecciones de 2021, que coincidieron con un pico de contagios de covid-19.

