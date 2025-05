peruanos celebran la elección de un papa "que come ceviche"

(Agrega las reacciones de peronas y presidenta de Perú)

Por Marco Aquino

LIMA, 8 mayo (Reuters) - Cientos de peruanos festejaron el jueves la elección como nuevo líder de la Iglesia Católica del cardenal Robert Prevost, un estadounidense nacionalizado peruano que trabajó casi una década en la región norteña La Libertad.

En Chiclayo, donde el ahora papa León XIV fue nombrado obispo por el papa Francisco en 2014, los fieles se reunieron frente a la catedral de la calurosa ciudad dando muestras de júbilo, según imágenes de la televisión local.

"Estamos emocionados por esta bendición de Dios", dijo Jesús León Ángeles, coordinadora de un grupo católico en Chiclayo que conoce a Prevost desde 2018, mientras celebraba la elección.

"Habíamos estado rezando desde ayer cuando comenzó (el cónclave de los cardenales para elegir en papa en el Vaticano), es un regalo de señor", agregó por teléfono a Reuters.

León Ángeles dijo que trabajó muy cerca de Prevost en varios proyectos benéficos y de ayuda social en Chiclayo y Trujillo, así como en otras localidades empobrecidas del país.

En Chiclayo y Trujillo sonaron las campanas de las iglesias tras la eleccion del papa en señal de celebración, dijeron testigos.

En la Plaza Armas de Lima, decenas de personas, aún incrédulas por la elección, también se congregaron en la catedral, al costado de Palacio de Gobierno, aunque algunas no sabían que el nuevo papa también tiene nacionalidad peruana.

"Esto nos hace tomar conciencia de la gratitud a Dios, por algo Dios lo ha escogido", dijo el cardenal peruano Pedro Barreto en entrevista con la estación local América Televisión.

"Él es una persona muy discreta, muy prudente, pero al mismo tiempo muy cercano", agregó el religioso.

Barreto destacó que el nuevo jefe de la Iglesia Católica fue muy cercano al papa Francisco, especialmente en temas y proyectos de desarrollo de la amazonía del país andino.

"Es una continuidad del papa Francisco", afirmó. "Continuidad en las reformas que Francisco había iniciado".

La presidenta Dina Boluarte saludó por la red social X la elección del papa y destacó su nacionalidad peruana.

"El pueblo peruano, nación de fe y esperanza, se une en oración por su pontificado y celebra con gratitud que un pastor que amó al Perú guíe ahora a la Iglesia universal.¡Que Dios lo bendiga y lo acompañe en su misión!", manifestó.

Tras el anuncio en el Vaticano, el papa León XIV apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro y saludó a los fieles. El religioso, que pasó la mayor parte de su carrera como misionero en Perú, se convirtió en cardenal en 2023.

Durante su primer discurso como papa, León XIV sorprendió a los fieles al saludar a Perú y a Chiclayo en español. "Es un pueblo fiel", manifestó.

Salvador Oliva Ramos, residente en Lima, dijo que estaba seguro de que el nuevo papa regresaría para visitar su patria adoptiva y "arreglar" las cosas en el país.

"Es un Papa que come ceviche, come sus frijoles con cordero, come su cau cau", dijo afuera de la catedral de la ciudad, refiriéndose a varios reconocidos platos populares. "Les aseguro que dentro de un año, el Papa visitará para comprar la comida".

Prevost sirvió como obispo en Chiclayo, en el noroeste de Perú, de 2015 a 2023, y se convirtió en ciudadano peruano en 2015, por lo que tiene doble nacionalidad.

El papa Francisco lo llevó a Roma ese año para dirigir la oficina del Vaticano encargada de elegir a los sacerdotes que deben servir como obispos en todo el mundo, lo que significa que participó en la selección de muchos de los preldos del mundo.

León Ángeles, que calificó a Prevost como una persona "demasiado sencilla" que se desvivía por ayudar a los demás, y dijo que el religioso mostró especial preocupación por los migrantes venezolanos en Perú, hasta donde han llegado más de 1,5 millones. (Reporte de Marco Aquino Editado por Javier López de Lérida)