Pesca España se alía con la futbolista Alba Redondo para impulsar el consumo de productos del mar

La delantera del Real Madrid y de la selección española Alba Redondo forma parte de la campaña de 'Pesca España', la Asociación de Organizaciones de Productores de ámbito nacional, junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y dentro de la estrategia de 'Alimentos de España', que busca fomentar los productos del mar y el deporte, promoviendo hábitos saludables.

La campaña forma parte del convenio de colaboración firmado entre 'Pesca España' y Agricultura, que tiene como objetivo promocionar el consumo de pescados y mariscos durante 2025 y 2026, "poniendo en valor la calidad, diversidad y sostenibilidad de los productos pesqueros españoles", informó la asociación este jueves en nota de prensa.

"La alimentación saludable y el deporte están íntimamente relacionados. Es un orgullo poder participar en esta iniciativa y transmitir la importancia de incorporar pescados y mariscos en nuestra dieta, ya que no sólo fortalecen el cuerpo y la mente, sino que también activan nuestra felicidad", apuntó Alba Redondo.

Para la internacional, "practicar deporte y comer productos del mar mejora el ánimo y ayuda a disfrutar del ejercicio con energía y bienestar". "Porque tener una buena alimentación también forma parte del entrenamiento y del cuidado de nuestra salud", advirtió la delantera.

"Este acuerdo refuerza nuestro compromiso de promover el consumo de pescados y mariscos, especialmente entre los más jóvenes, y de dar a conocer sus beneficios nutricionales y gastronómicos. Contar con un referente deportivo como Alba Redondo nos permite que este mensaje llegue de manera cercana y motivadora, reforzando la importancia de una dieta equilibrada y el fomento de hábitos de vida saludables", destacó por su parte Antonio Nieto, gerente de 'Pesca España'.

La asociación recuerda que el consumo de pescado conlleva efectos beneficiosos para la salud ya que aporta energía, es una fuente de proteínas de alto valor biológico y contribuye a la ingesta de nutrientes esenciales como el yodo, el selenio, el calcio y las vitaminas A y D. Además, también tiene un buen perfil lipídico proporcionando ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega-3, que es un componente de los patrones dietéticos asociados con la buena salud, y pocos ácidos grasos saturados.

"Nuestro objetivo es mostrar que la alimentación y el deporte van de la mano y son dos pilares inseparables. Contar con productos del mar en la dieta es fundamental para mantener la energía, el rendimiento físico y el bienestar general. Con iniciativas como esta, queremos inspirar a los jóvenes a adoptar hábitos saludables desde temprana edad, combinando nutrición, deporte y sostenibilidad. Porque cuidarse, comer bien y moverse cada día es la mejor manera de activar tu felicidad", puntualizó Nieto.