Pese a condena a Fernández, sus fieles derrochan fanatismo y nostalgia ante su casa en Buenos Aires

BUENOS AIRES (AP) — En la esquina de un barrio popular del sur de Buenos Aires, decenas de personas agitaban banderas argentinas y tocaban la bocina, al estilo del clásico festejo de un campeonato mundial de fútbol. Pero su fanatismo no es por un equipo, sino por una líder política presa por corrupción.

Desde que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por irregularidades en la obra pública durante su mandato hace 10 días y posteriormente un tribunal dispuso que debe cumplirla bajo prisión domiciliaria, sus militantes peregrinan a diario al edificio antiguo donde reside para jurarle lealtad y reclamar por su libertad.

“Todos estamos acá porque la queremos a Cristina, porque Cristina siempre hizo las cosas bien, más allá de que digan que es chorra (ladrona). Por algo dicen que está presa. No importa”, dijo a The Associated Press Isabel Pérez, un ama de casa de 60 años que lleva una bandera argentina enrollada en su cuello.

El jueves, en coincidencia con el Día de la Bandera, el peronismo convocó a un banderazo en apoyo a la exmandataria primero frente a su apartamento, pero luego se trasladó a una plaza cercana cuando el Ministerio de Seguridad ordenó vallar el edificio y desplegó a varios agentes.

Mientras mira hacia el balcón del apartamento del segundo piso donde reside la dirigente, la mujer comentó que “nosotros estamos acá porque ha hecho muchas cosas por Argentina. Nunca vamos a dejar de estar con ella. Sigue siendo la líder".

“Está encerrada, es muy injusto, con todo lo que ha hecho por nosotros”, lamentó entre lágrimas Natalia Galván, de 46 años, que recorrió 1000 kilómetros desde la provincia de Santiago del Estero para apoyar a la también presidenta del partido Justicialista (peronismo). “Tenerla acá encerrada es lo peor que le pueden hacer.

Está demostrando entereza, que tiene ovarios”.

La justicia dio por probado que la exmandataria incurrió en una “extraordinaria maniobra fraudulenta” contra las arcas del Estado en la licitación para la construcción de carreteras nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner —difunto marido de Fernández— y el periodo en que ella fue mandataria.

Las obras viales fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al también condenado empresario de la construcción Lázaro Báez, cercano al matrimonio Kirchner, con sobreprecios de más del 20%. Se calcula que el desfalco supera los US$500 millones.

Los militantes del kirchnerismo —corriente de centro-izquierda del peronismo que lidera Fernández— descreen de la imparcialidad de los jueces y, nostálgicos de las políticas de inclusión social de su gobierno, afirman que la condena busca sacarla del ruedo político en momentos en que crece el descontento por el plan de ajuste económico del presidente Javier Milei.

“Los días más felices fueron con Cristina”, resalta entre las decenas de carteles escritos a mano y pegados en el frente del antiguo edificio de apartamentos donde reside Fernández, situado en el barrio de Constitución, uno de los más inseguros de la capital. “Gracias Cristina, con vos teníamos salarios dignos”.

“Cristina, te quiero ver”, grita hasta quedar afónico un hombre. “Que salga, que salga”, reclamaba un joven.

Una encuesta de la consultora Zubán Córdoba & Asociados realizado tras el fallo de la Corte Suprema, reveló que el 53% de los 1200 consultados dijo que Fernández es culpable contra 40,8% que la cree inocente. El margen de error de la muestra fue de 2,83%.

Al mismo tiempo, un 45,4% expresó que le genera dudas que el fallo coincidiera con la campaña electoral para las elecciones legislativas de este año. Fernández había anunciado previamente que se postularía a diputada provincial en Buenos Aires. Ahora quedó inhabilitada para hacerlo.

“El debate en torno a Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo uno de los clivajes centrales del escenario político argentino. No sólo por su figura polarizante, sino porque funciona como espejo de la profunda crisis de legitimidad que atraviesa al sistema judicial, al peronismo y al gobierno nacional”, analizó la consultora Zubán Córdoba & Asociados.

“La gente se queda sin trabajo, hay gente que no come. Ésta es una fábrica de chorros (ladrones) por la pobreza. Vengo a luchar por eso”, comentó Julio Cachaián, de 85 años, con un cartel que pedía por la libertad de Fernández. “Seguro la quieren proscribir porque ella lleva mucha gente. Hizo las cosas muy bien. La gente vivía de otra forma”.

Milei ha logrado bajar el abultado déficit fiscal heredado del anterior gobierno kirchnerista de Alberto Fernández (2019-2023) y desacelerar la inflación a los niveles más bajos de los últimos cinco años. No obstante, el plan de ajuste empezó a mostrar algunas fisuras: subió la desocupación (6,4% a 7,9% en el primer trimestre de este año) y salarios y jubilaciones siguen rezagados, lo cual ha detonado en mayor conflictividad social.

Acompañada por seis de sus 15 nietos, todos con banderas argentinas, Carmen Acosta, de 65 años, se acercó hasta el apartamento de Fernández porque “fue la mejor presidente que tuvimos y quiero transmitirles saber elegir a un presidente. No como las madres que no enseñaron y por eso tenemos a este payaso”.