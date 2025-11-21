Pese a críticas tras goleada ante EE. UU., Marcelo Bielsa dice que sigue al timón de Uruguay

MONTEVIDEO (AP) — Pese a la ola de críticas que desató una goleada sufrida ante Estados Unidos dos días atrás, Marcelo Bielsa aseveró el jueves que seguirá al mando de la selección de Uruguay que se apresta a disputar el Mundial del año próximo.

El estratega argentino afirmó que tiene “la misma fuerza desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial” y desterró los rumores de renuncia.

“Si en algún momento me planteé que no debía continuar no fue en este momento”, precisó.

Bielsa convocó a conferencia de prensa en el museo del fútbol del estadio Centenario y aclaró que ante las críticas decidió dar la cara por la derrota y responder ante la prensa en lo que terminó siendo una especie de rendición de cuentas.

Reconoció que se siente “avergonzado” por la derrota de 5-1 que le endilgó en el partido amistoso una de las selecciones anfitrionas de la próxima Copa del Mundo, aunque rechazó las críticas de la prensa, en especial, las que calificaron la actuación celeste como “un desastre”.

El entrenador advirtió que dejaría el cargo si se lo piden los jugadores del plantel, al tiempo que aseguró contar con el apoyo del coordinador de selecciones Jorge Giordano y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

“El proyecto sigue como está hasta el Mundial”, ratificó el entrenador, que reconoció como problemas la falta de efectividad y de ocasiones de peligro generadas por la Celeste, algo que no atribuyó solo a los delanteros sino a todo el equipo.

Bielsa asumió el mando de la selección uruguaya el 15 de marzo de 2023, luego de que la AUF no renovó el contrato de Diego Alonso, tras una magra Copa del Mundo en Catar 2022, en la que no pudo superar la fase de grupos.

Buena parte de la afición celebró la llegada del rosarino que, en contraparte, recibió la hostilidad de parte de la prensa local, que rechazaba un seleccionador extranjero y le señalaba malos tratos a funcionarios de la federación.

El equipo ha tenido una efectividad del 55% hasta la fecha, con 14 victorias y 11 empates en 34 partidos que le permitieron clasificar al Mundial del año próximo y obtener un tercer puesto en la última Copa América.

