Pese a la derrota en Masters ATP, Alcaraz está "convencido" de poder plantar cara a Sinner

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se ve capaz de plantar cara a Jannik Sinner sobre pista dura cubierta, la superficie favorita del italiano, pese a la derrota del domingo en la final del Masters ATP por 7-6 (7/4), 7-5 en Turín.

"Nunca he dudado de mi nivel en pista cubierta. Sabía que podía plantar cara a Jannik en una pista cubierta, lo pensaba antes del partido y lo sigo pensando después", declaró el español en rueda de prensa.

"Creo que de verdad he estado cerca (del nivel de Sinner). Estoy verdaderamente muy contento con mi partido y estoy convencido de que mi nivel en pista cubierta seguirá mejorando", añadió.

Contra Alcaraz, Sinner, de 23 años, encadenó su 31ª victoria consecutiva sobre pista dura cubierta, su superficie favorita, y suma diez victorias consecutivas en el "torneo de maestros" sin haber concedido ningún solo set.

"Veo en lo que ha mejorado Sinner. Lo he dicho varias veces, creo que un jugador como él vuelve más fuerte después de las derrotas. Siempre aprende de sus derrotas", admiró el español.

"Sobre todo se ve en su servicio, donde te mete una presión muy fuerte", añadió.

Alcaraz, que disputaba su primera final en ese torneo, también comentó las dos ocasiones en las que requirió asistencia médica en su pierna derecha.

"Sentí algo en los isquios después de haber intentado devolver un servicio", explicó.

"Pero para ser sincero, eso no me ha afectado demasiado, podía correr, podía disputar todas las bolas. Evidentemente en ocasiones he pensado en ello, pero no he perdido por haber sentido algo en los isquios", declaró.

"Mi derrota se explica porque Jannik merecía su victoria", concluyó.

jr/cto/dam/ma