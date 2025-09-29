Pese a la distancia, aficionados del Real Madrid viajan a Kazajistán

Pese a un vuelo de casi 6400 km y tres zonas horarias atravesadas, los aficionados del Real Madrid llegaron alegres el lunes a la mayor ciudad de Kazajistán para ver a su equipo enfrentarse el martes al modesto club Kairat Almaty.

"Honestamente no he visto jugar al equipo kazajo, pero seguro que será un partido duro", declaró a la AFP Joaquín Botella, de 40 años, previo al partido de la Liga de Campeones de Europa el martes.

"Espero que gane el Real Madrid", insiste este hincha español, quien pese al desfase horario paseaba junto a otros fanáticos por las anchas calles de la ciudad kazaja, cantando y ondeando banderas de España y del Real Madrid.

Situada en el sureste de Kazajistán, a cerca de 300 km de China, la casa del Kairat Almaty acogerá el martes el primer partido de la Champions de su historia. ¿Qué mejor invitado para tal ocasión que el Real Madrid, club con 15 Copas de Europa en sus vitrinas?

La diferencia de dimensión deportiva entre ambos equipos ha llevado al medio especializado The Athletic a definir el encuentro como "posiblemente el duelo más desigualado de la historia de la competición".

El portal Transfermarkt avalúa la nómina de los locales en 12,7 millones de euros frente a los 1400 millones de los visitantes.

"Probablemente ellos (Kairat) tratarán de dar lo mejor que tienen en el partido", dijo Yolanda Castellanos, una auxiliar de vuelo de 54 años. "Es el partido de sus vidas".

- Un desafío logístico -

En la primera jornada, el Almaty hizo el sentido contrario, para medirse al Sporting en Lisboa, donde cayó 4-1. Por su parte, los merengues arrancaron la aventura europea con victoria 2-1 contra el Marsella en el Santiago Bernabéu.

Para los equipos europeos y sus aficionados, el viaje a Almaty es todo un desafío logístico: el Madrid ha realizado un vuelo de 10 horas de avión para alcanzar Asia central, donde jugará en un estadio situado a 850 metros de altitud.

La visita blanca a Kazajistán es uno de los desplazamientos posibles más largos de la Liga de Campeones.

Para Francisco Asencio, capitán de vuelo y aficionado del Real Madrid, esta odisea vale la pena, a pesar de que su equipo perdió 5-2 ante el Atlético de Madrid el sábado en el derbi liguero.

"Estoy seguro de que vamos a ganar. Cualquier jugador del Real Madrid es increíble. Cuando vas al estadio Bernabéu cada domingo y los ves a todos ellos, la calidad que tienen... es impresionante", dijo.

Y para recargar energías después de un largo viaje, hay quienes se lanzaron a probar la comida local.

"Es nuestra primera vez", dijo Emilio Ochando, un auxiliar de vuelo español de 48 años. "La comida es buena también. Hemos probado carne de caballo, algo nuevo para nosotros".

