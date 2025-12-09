Pese a la presión, Alonso se muestra optimista antes del partido del Madrid contra el Manchester City

Por Fernando Kallas

MADRID, 9 dic (Reuters) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se enfrenta a una creciente presión antes del encuentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones del miércoles contra el Manchester City de Pep Guardiola, pero el español confía en que el equipo pueda cambiar su mala forma.

La por 2-0 ante el Celta de Vigo, en la que el Real Madrid se quedó con nueve jugadores por las expulsiones de los defensas Fran García y Álvaro Carreras, dejó al equipo segundo en LaLiga con 36 puntos, a cuatro del líder, el Barcelona.

"En el fútbol se puede girar rápido la perspectiva. (...) Algunos días van a ir bien, otros días no tanto", dijo Alonso en rueda de prensa el martes. "Después del partido del Celta ya hemos sacado las conclusiones".

"En la cabeza solo está el City. Es la Champions, jugamos en el Bernabéu y estoy seguro de que el ambiente va a ser especial y diferente por la energía que se crea. Eso es lo que está ahora en nuestra cabeza".

Al preguntarle sobre si su puesto podría estar en peligro si el Real Madrid flaquea ante el City, Alonso se mostró desafiante.

"Cuando uno es entrenador del Real Madrid tiene que estar preparado para disfrutar estas situaciones con calma y responsabilidad", dijo.

"Mi foco está en el equipo, en el campo y en el siguiente partido, contra el City".

El partido del miércoles será el decimotercer enfrentamiento entre ambos clubes en la última década, una rivalidad que se ha intensificado, ya que el Madrid y el City han ganado en conjunto tres de los últimos cuatro títulos de la Liga de Campeones.

El Real Madrid ganó la competición en 2022 y 2024, imponiéndose al City en ambos casos, mientras que el conjunto inglés levantó su primer trofeo de la Liga de Campeones en 2023, tras superar al club español en las semifinales de ese año.

A pesar de una racha decepcionante en las últimas semanas, con dos victorias en los últimos siete partidos en todas las competiciones, Alonso se mostró optimista.

"Estamos en esto todos juntos. (...) Tener esa energía para que al Bernabéu le guste lo que vea y sienta la conexión emocional. Tiene que partir de nosotros. Si eso sucede, tendremos una buena oportunidad de ganar", dijo

"Hay que enfrentarse a esta situación y no solamente yo", añadió. "Sabemos que es un gran reto. Lo veo como una oportunidad en este momento".

El Real Madrid es quinto en la clasificación de la Liga de Campeones con 12 puntos, a tres del líder, el Arsenal. El City es noveno con 10 puntos, a la caza de un puesto entre los ocho primeros que le aseguraría la clasificación directa para octavos.

(Información de Fernando Kallás; edición de Christian Radnedge; edición en español de María Bayarri Cárdenas)