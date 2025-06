Pese a las bajas de la Argentina "tenemos que tener mucho cuidado", alerta DT de Chile

“Tenemos que tener mucho cuidado. Las bajas importantes que pueda tener Argentina no van a repercutir en su rendimiento”, alertó este miércoles el técnico de Chile, Ricardo Gareca, en la previa del duelo clasificatorio para el Mundial de 2026 contra los campeones del mundo en Santiago.

La Roja es colista con 10 unidades y en esta doble fecha podría quedar sin chances de clasificar a la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Para seguir con vida, debe como mínimo ganar contra Argentina, al que enfrentará el jueves a las 21:00 locales (01:00 GMT del viernes) en el Estadio Nacional de Santiago, o ante Bolivia el martes en El Alto.

También tiene que esperar que Venezuela (7°), que ocupa la plaza de la repesca, no venza ninguno de sus partidos de la penúltima doble fecha de la eliminatoria sudamericana, ni que Bolivia (8°) gane sus dos encuentros.

Para el choque contra Chile, casi todo el medio campo titular de la Albiceleste, líder y ya clasificada, estará ausente. Están suspendidos Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (AS Roma) y Nicolás González (Juventus), mientras que Alexis Mac Allister (Liverpool) no fue convocado por lesión.

“A pesar de las bajas (...) viene la vuelta de Messi, con lo que representa eso para para Argentina”, aseguró el Tigre Gareca en una conferencia de prensa en Santiago.

“El equipo debe atacar sin entrar en una locura, porque contra Argentina se ataca y se defiende en simultáneo. Cuando uno ataca tiene que tomar las precauciones necesarias, no solo con Messi", ausente de los partidos de marzo por lesión, anticipó el argentino.

Pese al favoritismo de los campeones del mundo, Gareca afirmó que espera este jueves sacarse la espina de nunca haber vencido como entrenador al combinado de su país.

“Le he ganado a todas las selecciones, pero ojalá poder lograr esa posibilidad de ser un DT que le ha ganado a todas las selecciones que me he enfrentado (en Sudamérica)”, dijo.

Gareca, de 67 años, dirigió entre 2015 y 2022 a la selección peruana, a la que llevó al Mundial de Rusia 2018 tras 36 años de ausencia.

El Tigre puso en vilo la continuidad en el cargo en caso de que la selección chilena quede sin chances de participar en el Mundial.

“Si matemáticamente quedo sin posibilidades (de clasificar), la dirigencia me puede despedir”, afirmó.

Pero aseguró que espera terminar su contrato incluso si Chile es eliminado antes de terminar las clasificatorias sudamericanas.

