Pese a las expectativas Trump no habló del chip Blackwell de Nvidia con Xi

Por Trevor Hunnicutt y Eduardo Baptista

A BORDO DE AIR FORCE ONE/GYEONGJU, Corea del Sur, 30 oct (Reuters) -

Puede que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya bromeado con la posibilidad de hablar de los chips Blackwell de inteligencia artificial de última generación de Nvidia con el presidente chino, Xi Jinping, pero al final dijo que el asunto no salió a colación.

Tras la reunión del jueves en Corea del Sur, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que se había hablado de semiconductores y que China "iba a hablar con Nvidia y otros sobre la adquisición de chips", pero añadió: "No hablamos del Blackwell".

Un día antes, Trump había elogiado el chip Blackwell como "maravilloso", y añadió que podría hablar con Xi sobre él, en comentarios que probablemente ayudaron a Nvidia a hacer historia como la primera empresa en alcanzar una valoración de US$5 billones.

En declaraciones en Seúl el jueves por la noche, el presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo que las conversaciones entre Washington y Pekín estaban en manos de Trump y Xi.

"Como saben, él es el gran negociador, y el presidente Xi, los dos tienen una excelente relación", dijo Huang. "Está completamente en sus manos, y tengo plena confianza en que van a hacer todo lo posible para hacer los mejores tratos para sus propios países".

Huang, ataviado con su característica chaqueta de cuero negra, dijo que se sentía honrado de que su empresa fuera la primera de la historia en alcanzar los US$5 billones y que creía que aún había margen para crecer.

El alcance del acceso de China a los chips de Nvidia ha sido un punto clave de fricción con Estados Unidos.

Washington impone controles de exportación a las ventas de los chips de IA más avanzados de Nvidia a China, tratando de limitar su progreso tecnológico, sobre todo en aplicaciones que podrían ayudar a su ejército.

Huang, de Nvidia, ha intentado persuadir a la administración Trump para que suavice los controles, con el argumento de que la dependencia de la IA china del hardware estadounidense era buena para Estados Unidos.

Nvidia ha estado trabajando en un nuevo chip para China basado en su última arquitectura Blackwell que será menos capaz que el modelo que se vende fuera del país, pero más potente que el modelo más avanzado que actualmente se le permite vender allí, el H20, han dicho fuentes anteriormente. (Reporte de Trevor Hunnicutt y Eduardo Baptista; contribución de Fanny Potkin, Che Pan, Heekyong Yang y Hyunjoo Jin. Redacción de Eduardo Baptista. Edición en español de Javier López de Lérida)