Pese a lesiones, 49ers logran emocionante victoria en tiempo extra contra Rams

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Kyle Shanahan y los 49ers de San Francisco han logrado algunas victorias impresionantes desde que asumió como entrenador en 2017.

Hacerlo en tiempo extra como visitante contra un rival de división y en un encuentro en que faltaba un mariscal de campo titular, tres receptores principales y un ala cerrada estrella, podría figurar entre las mayores hazañas.

Y San Francisco la logró el jueves en una agotadora victoria de 26-23 en tiempo extra sobre Rams de Los Ángeles.

Un Mac Jones lesionado lanzó para 342 yardas y dos touchdowns en lugar del titular Brock Purdy, a pesar de que San Francisco también jugó sin George Kittle, Ricky Pearsall, Jauan Jennings y Brandon Aiyuk.

“Muchas cosas se involucraron, las lesiones y demás. Superar tantas cosas es increíble, como el hecho de que los muchachos hicieran esas jugadas al final”, dijo Shanahan el viernes. "Creo que todo eso se sumó y lo convirtió en uno de los triunfos más especiales, que definitivamente recordarás por mucho tiempo".

Por cuarta vez esta temporada, los 49ers (4-1) ganaron un partido que estuvo en equilibrio hasta el final. Detuvieron en cuarta y uno a Kyren Williams en tiempo extra, sellando esta victoria.

Esto se produce después de capturas decisivas de Nick Bosa y Bryce Huff en las primeras dos semanas y un acarreo postrero de Jones para preparar el gol de campo ganador de Eddy Pineiro contra Arizona en la Semana 3.

Pero nada de esto habría sucedido sin Jones, quien lanzó pases de touchdown en las dos primeras series contra los Rams y luego dirigió las series de gol de campo que les dieron la ventaja al final del cuarto periodo y el tiempo extra, a pesar de lidiar con una lesión en la rodilla y calambres en una actuación que llevó a Christian McCaffrey a llamarlo un "guerrero".

"Es un líder", dijo McCaffrey. "Es alguien a quien todos seguimos sin duda. Es un testimonio de él, su actitud y la forma en que juega al fútbol americano".

Qué funciona

La conexión de Jones con Kendrick Bourne. Los excompañeros en Nueva Inglaterra estuvieron en sintonía todo el juego, excepto por una caída de Bourne al principio. Bourne atrapó el resto de sus 11 envíos, terminando con diez recepciones para 142 yardas y ocho primeros y 10. El otro partido de 100 yardas de Bourne fue cuando tuvo exactamente esa cantidad para los Patriots contra Cincinnati el 24 de diciembre de 2022, cuando Jones también era su mariscal de campo.

Qué falta

Presión al pasador. La ausencia de Bosa ha tenido un gran impacto en los Niners desde que sufrió una lesión de rodilla que puso fin a su temporada en la Semana 3. Después de no tener capturas ni golpes al mariscal de campo en su primer encuentro sin Bosa, San Francisco solo mejoró un poco contra los Rams. Huff consiguió la única captura del equipo y el otro golpe al mariscal de campo vino del novato Alfred Collins.