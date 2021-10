Pese a llegada de La Russa, Medias Blancas quedan fuera

CHICAGO (AP) — Los Medias Blancas de Chicago querían dar el paso siguiente. Se habían propuesto avanzar en los playoffs tras conquistar de manera holgada el título de la División Central de la Liga Americana.

Repletos de peloteros destacados y bajo la guía de Tony La Russa, un manager miembro del Salón de la Fama, vislumbraban algo más que una eliminación en la primera ronda de los playoffs.

Pero eso fue precisamente lo que les ocurrió el martes, cuando cayeron por 10-1 ante Houston, el campeón del Oeste, en una serie divisional que no lució precisamente apretada.

Chicago jamás tuvo el pitcheo y sólo ocasionalmente mostró el bateo que le permitió ceñirse su primera corona divisional en 13 años e hilvanar apariciones en postemporada por primera vez en su historia.

El año pasado, fueron eliminados por Oakland en una serie de comodines que se implementó con motivo de la pandemia. Ahora, los Medias Blancas fueron arrollados por los Astros.

No es lo que el presidente Jerry Reisndorf tenía en mente cuando convenció a La Russa para que saliera del retiro y reemplazara a Rick Rentería.

La decisión causó sorpresa. Había dudas acerca de si un piloto de la vieja escuela, que ganó tres veces la Serie Mundial podría relacionarse adecuadamente con los jóvenes peloteros de Chicago, a quienes les gustaba divertirse.

Otros preguntaban si La Russa estaría vigente, tras alejarse del béisbol durante una década.

El resultado no fue el óptimo, y no está claro si La Russa volverá para la próxima temporada.

“No voy a hablar de mí mismo”, comentó. “El proceso que he seguido, una vez que he tenido un poco de seguridad —probablemente el quinto o sexto año—, incluye la pregunta de si el equipo me quiere de regreso. Me marcho sólo cuando no me quieren. Si dicen que sí, hay que preguntarles a los jugadores. Ellos deberían decidir a quién quieren”.

La Russa tuvo un desacuerdo público con algunos de sus peloteros después de que reprendió al dominicano Yermín Mercedes por batear un jonrón con cuenta de 3-0 durante el noveno inning de un encuentro que los Medias Blancas ganaron 16-4 a Minnesota en mayo.

Pero los Medias Blancas parecieron candidatos al título todo el año, con un sólido bateo y un pitcheo eficiente.

En el camino, La Russa rebasó a John McGraw como el segundo piloto con más triunfos en la historia, sólo detrás de Connie Mack.

Carlos Rodón, abridor del cuarto juego, lo consideró “un manager muy especial”.

“Simplemente ha sido un placer . No hay muchos chicos que puedan presumir de haber jugado para un manager miembro del Salón de la Fama”, comentó.