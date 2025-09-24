Pese a los comentarios optimistas, algunos creen que Trump se está alejando de Ucrania

Por Elizabeth Piper, Ludwig Burger y Lili Bayer

LONDRES/BERLÍN/BRUSELAS, 24 sep (Reuters) - Los comentarios de Donald Trump apoyando a Kiev para que recupere todo su territorio ocupado por Rusia han provocado una mezcla de alivio y sospecha de que el presidente estadounidense se inclina por dejar que Europa apoye a Ucrania con sus propios mecanismos.

Las declaraciones de Trump en Truth Social marcaron un brusco e importante cambio retórico del líder estadounidense, que antes había instado a Ucrania a ceder territorio para poner fin a la guerra y había extendido la alfombra roja a Vladímir Putin en Alaska el mes pasado.

Pero no quedó claro de inmediato si respaldaría sus palabras con un cambio en la política estadounidense, una ambigüedad que podría hacer que Europa siga teniendo la responsabilidad de cubrir más necesidades de Ucrania mediante armas y financiación, a medida que el papel de Washington disminuye.

“Creo que la gente se está animando porque sugiere (...) que su comprensión del conflicto ha cambiado”, dijo a Reuters Neil Melvin, director de Seguridad Internacional de RUSI, sobre los comentarios de Trump.

“Ha reconocido que el conflicto es más complicado y que está claramente frustrado con Putin, por lo que creo que es quizás un éxito para la diplomacia ucraniana y europea que esa explicación haya calado”.

Sin embargo, Trump está manteniendo una ambigüedad estratégica en torno al conflicto, animando a Ucrania sin comprometer el apoyo de Estados Unidos, dijo Melvin.

El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, celebró los comentarios de Trump, pero dijo que era hora de que Europa dé un paso al frente.

“Podemos lograr mucho más; no todos los Estados europeos han cumplido lo que prometieron a Ucrania”, dijo Wadephul a la radio alemana Deutschlandfunk.

“Tenemos que ver qué otras opciones financieras y militares tenemos”, dijo, añadiendo que no sería fácil para Europa reforzar sus esfuerzos de seguridad.

Dos funcionarios, que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato, también advirtieron de que Trump podría estar señalando que ahora depende de Europa ayudar a Ucrania.

“Parece que se está despidiendo, ¿no? Pero eso puede cambiar mañana. En cualquier caso: las cartas están claras para nosotros. Sabemos lo que debemos hacer”, dijo un funcionario de Europa Occidental.

Un diplomático de Europa del Este de alto rango dijo que los comentarios de Trump sobre Ucrania pretendían mostrar “que está empezando a desentenderse enviando el mensaje de que es una cuestión de Europa”. (Reporte de Elizabeth Piper, Ludwig Burger, Lili Bayer, Alexander Ratz, Karin Strohecker; redacción de Matthias Williams; Editado en Español por Javier López de Lérida)