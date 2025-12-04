Pese a su condena en Irán, el cineasta Jafar Panahi afirma que volverá a su país

El cineasta iraní Jafar Panahi, Palma de Oro en Cannes y recientemente condenado a prisión en Irán por "actividades de propaganda", afirmó este jueves que prevé volver a su país cuando termine su gira internacional por los Óscar.

"Aunque me dieron la oportunidad, incluso durante los años más difíciles, nunca me planteé dejar mi país para ser un refugiado", dijo el director de "Un simple accidente" durante el Festival Internacional de Cine de Marrakech, en unas declaraciones publicadas por Variety.

"Solo tengo un pasaporte", agregó en farsi, traducido al inglés. "Es el pasaporte de mi país y tengo intención de mantenerlo".

La justicia le impuso una pena de un año de cárcel, una prohibición de viajar durante dos años y de adherir a cualquier grupo político o social, precisó el lunes su abogado Mostafa Nili, que matizó que recurriría.

"El país donde vivimos es el mejor lugar para vivir, no importan los problemas, las dificultades", insistió el cineasta, de 65 años.

"Mi país es el lugar en el que puedo respirar, en el que puedo encontrar una razón para vivir y donde encuentro la fuerza para crear. Los problemas que enfrenta Irán estos días son problemas temporales", señaló.

Panahi, que ganó el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín de 2015 por "Taxi Teherán", ya ha estado dos veces en prisión. La primera, en 2010, durante 86 días, y luego estuvo siete meses entre 2022 y 2023. Fue liberado tras una huelga de hambre.

Le prohibieron salir del país durante quince años, hasta que el pasado mayo pudo viajar a Cannes, en el sur de Francia, para presentar "Un simple accidente".

Actualmente, está inmerso en una gira internacional para promocionar su película en la carrera hacia los Óscar, donde representará a Francia en la categoría de mejor película extranjera.

"Esta condena llega en medio de este proceso, pero terminaré mi campaña y regresaré a Irán en cuanto sea posible", dijo.

