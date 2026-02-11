Pese a una orden judicial, detenidos palestinos siguen pasando hambre en las prisiones israelíes

Por Pesha Magid

NABLUS, Cisjordania, 11 feb (Reuters) -

Cinco meses después de que la Corte Suprema de Israel dictaminara que sus prisiones no proporcionaban suficiente comida a los detenidos palestinos y ordenara que se mejoraran las condiciones, siguen apareciendo presos demacrados con historias de hambre extrema y abusos.

Samer Khawaireh, de 45 años, dijo a Reuters que lo único que le daban de comer en las prisiones israelíes de Megiddo y Nafha eran diez finas rebanadas de pan al día, con un poco de hummus y tahini. Dos veces por semana, algo de atún.

Los vídeos guardados en el teléfono de Khawaireh lo muestran con un peso normal antes de ser detenido en la ciudad cisjordana de Nablus el pasado mes de abril, y claramente demacrado tras su liberación. Afirma que perdió 22 kilos durante los nueve meses que pasó cautivo y que, al salir hace un mes, estaba cubierto de llagas por la sarna y tan demacrado y desaliñado que su hijo Azadeen, de nueve años, no lo reconoció.

Reuters no pudo determinar de forma independiente el número total de prisiones en las que prevalecía la escasez de alimentos, ni el número total de reclusos que sufrieron sus consecuencias.

Reuters no pudo verificar de forma independiente la dieta de Khawaireh durante su cautiverio, las razones de su extrema pérdida de peso, ni exactamente cuán extendida está esta experiencia entre los 9.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes.

Sin embargo, coincidía con las descripciones de algunos informes recopilados por abogados tras visitar las prisiones. Reuters revisó 13 informes de este tipo de diciembre y enero, en los que 27 presos se quejaban de la falta de comida, y la mayoría afirmaba que las provisiones no habían cambiado desde la orden judicial.

La Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ACRI, por sus siglas en inglés), que participó en el histórico caso judicial del año pasado que dio lugar a la orden de mejorar el trato a los presos, ha acusado al Gobierno de aplicar una "política de inanición" en las prisiones.

El Servicio Penitenciario de Israel se negó a comentar el caso individual de Khawaireh, pero afirmó que "rechaza las acusaciones de 'inanición' o negligencia sistemática. La nutrición y la atención médica se proporcionan de acuerdo con las normas profesionales y los procedimientos operativos".

El servicio "opera de conformidad con la ley y las sentencias judiciales" y todas las denuncias se investigan a través de los canales oficiales, según ha declarado un portavoz.

"Los derechos básicos, incluido el acceso a la alimentación, la atención médica y unas condiciones de vida adecuadas, se proporcionan de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, por personal con formación profesional".

Khawaireh, periodista de una emisora de radio de Nablus que fue detenido sin cargos, dijo que nunca le explicaron por qué fue detenido en una redada nocturna en su casa en abril. El ejército israelí se negó a hacer comentarios.

PIDEN DECLARAR AL SERVICIO PENITENCIARIO EN DESACATO

La verificación independiente del trato que reciben los detenidos se ha vuelto más difícil desde el inicio de la guerra de Gaza, cuando Israel prohibió las visitas a las prisiones del Comité Internacional de la Cruz Roja, una función que este organismo con sede en Ginebra ha desempeñado en conflictos de todo el mundo durante un siglo.

ACRI ha solicitado a la Corte Suprema de Israel que permita a la Cruz Roja acceder a los detenidos palestinos. También ha solicitado al tribunal que declare al servicio penitenciario en desacato por no cumplir con la orden de septiembre pasado de mejorar las condiciones.

"Todo indica que no ha cambiado mucho" desde la sentencia del tribunal, dijo a Reuters la directora ejecutiva del grupo, Noa Sattath.

"Los presos no reciben más comida aunque la pidan. No se ha realizado ningún examen médico de la situación de los presos, y estos siguen pasando hambre".

La Corte Suprema no respondió a una solicitud de comentarios sobre el caso.

El número de detenidos por Israel aumentó tras los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, con miles de personas detenidas durante el asalto de Israel a Gaza y la represión en el territorio ocupado de Cisjordania, aunque cientos de ellas fueron liberadas en virtud del alto el fuego del pasado mes de octubre.

A lo largo de la guerra en Gaza, el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, responsable del servicio penitenciario, ha comparado el trato que Israel da a los palestinos con los abusos que sufren los rehenes israelíes retenidos en Gaza por Hamás, muchos de los cuales fueron liberados en un estado de casi inanición que conmocionó a los israelíes.

Hamás niega haber matado de hambre a los rehenes y afirma que comían tan bien como sus captores, a pesar de las restricciones israelíes al suministro de alimentos a Gaza.

Sattath, de ACRI, dijo que el trato que reciben los rehenes retenidos por los milicianos no justifica el maltrato a los detenidos palestinos.