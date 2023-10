SANTIAGO (AP) — Dahiana Ortiz camina alrededor de la tarima y mira fijamente la barra y los discos antes de realizar un movimiento explosivo con el que consigue levantar más del doble de su peso corporal que eventualmente le alcanzó para que la dominicana conquistarse la medalla de oro.

Aunque en el levantamiento de pesas la técnica y la fuerza muscular son un requisito básico, también lo es la concentración.

“En mi deporte se batalla mucho con las lesiones, pero el factor del que poca gente habla es la mente. Aquí se necesita tener paz y tranquilidad para concentrarte en el levantamiento”, dijo Ortiz a The Associated Press. “Yo trabajo mucho en tener esa paz mental y me ha permitido llegar lejos”.

Para coronarse en la división de 49 kilogramos, la menor en mujeres, Ortiz tuvo que cargar 107 kilogramos en el arranque y superó a la venezolana Katherin Echandía, una venezolana que levantó 105 y se quedó con la plata.

Al igual que Ortiz, la competidora venezolana realiza un ritual antes de salir a la tarima. Se detiene unos segundos, cierra los ojos y sale caminando firme hacia la barra.

“El levantamiento de pesas no es sólo fuerza. Es psicológico, porque si piensas que lo vas a realizar allá afuera, entonces lo puedes hacer. Se tiene que visualizar, pensar como ejecutar un movimiento y luego sales y lo haces”, dijo Echandía a AP.

En la zona de calentamiento que se encuentra detrás del escenario, mientras algunos competidores realizan movimientos de calentamiento, otros están sentados con sus auriculares conectados. Otros están acostados en el piso mirando hacia el techo del recinto.

“Mucha gente piensa que las pesas es un 80 por ciento fuerza bruta y un 20 por ciento mental, pero para mí no, para mí es 50 y 50”, dijo el mexicano Víctor Güemez, medallista de plata en los 61 kilogramos de Santiago.

“Cuando sales a competir tienes que dominar los nervios, en mi caso pienso que es algo que he entrenado por años y trato de concentrarme en que es un como entrenamiento más”, agregó Güemez. “Salir con esa mentalidad y concentración me ha funcionado”.

Y parece funcionarle al resto de los competidores en su deporte.