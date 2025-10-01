Peso argentino caería después de votación legislativa pero sin devaluación grande

*

Por Gabriel Burin

BUENOS AIRES, 1 oct (Reuters) - El vapuleado peso argentino probablemente se debilitará un poco más después de la próxima elección de medio término del 26 de octubre, pero no sufriría otra devaluación grande, halló un sondeo de Reuters entre analistas financieros.

Tras caer casi 20% desde julio, la moneda repuntó la semana pasada gracias a un fuerte aumento de las exportaciones agrícolas originado en un recorte de impuestos temporal para el sector y a una promesa de apoyo económico de Estados Unidos.

Sin embargo, el peso cerró septiembre bajo renovadas presiones, ya que los mercados siguen preocupados por la posibilidad de que el presidente Javier Milei no pueda mantener el impulso de sus reformas luego de la votación legislativa que se realizará este mes.

La potencial intervención de Washington revirtió parcialmente un derrumbe de los activos argentinos desatado en el mal desempeño de su partido en una votación en la provincia de Buenos Aires de septiembre, un tropezón que agitó preocupaciones por una derrota más amplia en los comicios de octubre.

Para el 31 de diciembre la cotización de la moneda fue estimada en 1463 pesos por dólar, de acuerdo con la estimación mediana de 12 estrategas de divisas sondeados del 26 de septiembre al 1 de octubre.

Si bien esto implicaría una depreciación adicional de 5,7% desde 1380 pesos el martes, la perspectiva de consenso no refleja expectativas de otra devaluación grande como las de años recientes, en medio de la tormentosa política argentina.

Además, a 1463 pesos por dólar, el peso seguiría debajo del límite superior de un esquema de bandas objetivo ajustables que el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril.

"Un desempeño fuerte de los candidatos de Milei (en la elección legislativa) podría aliviar las preocupaciones sobre el respaldo al programa de ajuste, fortaleciendo las condiciones de gobernabilidad y el panorama de las reformas macro", escribieron los analistas de Goldman Sachs en un reporte la semana pasada.

"La inversa también es verdadera", agregaron, recomendando la eliminación de todo el sistema de bandas cambiarias después de la votación, para que el peso flote más libremente y mejore la competitividad comercial de Argentina.

Goldman proyectó la cotización del peso a 1515 pesos por dólar en tres meses, casi exactamente en línea con el límite superior de la banda proyectado para el 31 de diciembre, a 1516 pesos.

Los analistas de J.P.

Morgan notaron en un reporte de la semana pasada que "el tipo de cambio está menos expuesto que en el pasado, ya que la cuenta corriente y las salidas de capitales no son una preocupación, y la dolarización local potencialmente disminuiría después de las elecciones".

En un año, el sondeo proyectó el peso a 1655 por dólar o 16,6% más flojo que su valor el martes, aunque dentro del límite superior ajustado de la banda de cotización para ese período.

En tanto, el real brasileño cedería 3,3% a 5,50 por dólar en un año desde 5,32 el martes. El peso mexicano caería 2,3% a 18,75 comparado con 18,31 el martes.

En lo que va del año, el real ha subido 16,2% y la moneda mexicana se fortaleció 13,7%. En cambio, el peso argentino acumula un retroceso de 25,4%. (Reporte y sondeo de Gabriel Burin en Buenos Aires; reporte adicional de Aman Kumar Soni y Mumal Rathore; editado por Lucila Sigal)