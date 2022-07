Peso argentino en plaza marginal marca 295 unidades por dólar: operadores

BUENOS AIRES, 15 jul (Reuters) - El peso argentino en el circuito paralelo anotó el viernes un valor de 295 unidades por dólar, en medio de dudas económicas y una creciente presión inflacionaria que induce a una permanente búsqueda de coberturas, dijeron operadores.

Con volúmenes reducidos pero referenciales para los inversores, la moneda local en la franja marginal se depreció un 2,03% a 290/295 unidades por dólar, con lo que acumuló en la semana una baja del 7,46% y de un 19,32% en lo que va de julio.

Con un mercado cambiario controlado por el banco central para sostener la cotización del peso interbancario, que finalizó este viernes a 128,24 unidades por dólar, la brecha entre ambas plazas alcanzó un 127,72%.

"Hay pocas liquidaciones de divisas y eso se nota en el mercado", dijo un operador, que señaló que "las perspectivas no son buenas ya que no hay medidas (económicas) que den confianza y la inflación no para".

El peso en el segmento paralelo o 'blue' acumula una baja del 29,49% en lo que va del 2022, frente a una inflación acumulada en el mismo período del 40%, según estimaciones privadas.

Las mismas presiones por tomas de coberturas se observaban en la moneda local en los segmentos alternativos de cambio como el bursátil Contado con Liquidación a 300 unidades por dólar y el dólar MEP que rondaba las 290 unidades. (Reporte de Walter Bianchi y Hernán Nessi; Editado por Eliana Raszewski)