Peso argentino firme, con mirada en la política laboral y arancelaria

BUENOS AIRES, 24 feb (Reuters) - El peso de Argentina se mantenía el martes en sus máximos de cuatro meses en base a la buena liquidez de dólares que rondan en el mercado financiero, el que permanece condicionado por temas de política interna y externa.

En lo doméstico, se descuenta que el viernes el Senado convertirá en ley una ambiciosa reforma laboral con la que el Gobierno del libertario Javier Milei busca atraer inversiones mediante una caída de costos para tomar nuevo personal.

A su vez, la plaza en su conjunto continúa influenciada por las dudas externas disparadas por la problemática arancelaria en los Estados Unidos, lo que provoca un incremento en la aversión al riesgo global.

La moneda mayorista argentina apenas cedía un 0,25% a 1.374 pesos por cada dólar hacia las 1355 GMT, de la mano de una permanente intervención del banco central (BCRA) que acumula compras por 2.509 millones de dólares en este primer bimestre del 2026.

Por su parte, la bolsa arrojaba un andar alcista del 0,5% en su índice líder S&P Merval porteño, por compras de oportunidad luego de las ventas forzadas ante la debilidad en los ADRs argentinos cotizados en Wall Street.

La Secretaría de Finanzas informó que, a partir de las próximas licitaciones quincenales, se incorporará en conjunto con los instrumentos en pesos la colocación de un bono denominado en la divisa estadounidense por un monto de hasta 150 millones de dólares por subasta.

Asimismo, el día siguiente a cada licitación se realizará una segunda ronda destinada a ampliar la emisión por hasta 100 millones de dólares adicionales, al precio de corte de la subasta.

Este bono tendrá un cupón del 6% anual, pagadero mensualmente, y se licitará el precio, bajo un programa de emisión hasta un monto máximo de 2.000 millones de dólares.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)