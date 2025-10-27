Peso argentino gana hasta 10% en inicio interbancario tras reacomodamiento político
LA NACION
BUENOS AIRES, 27 oct (Reuters) - El peso interbancario de Argentina subía un firme 10% en los primeros negocios del lunes como respuesta a la inesperada victoria del Gobierno nacional en comicios de medio término, lo que quitaba la firme presión dolarizadora que pesaba en el mercado en semanas previas, dijeron operadores.
Agregaron que la moneda mayorista del país austral se apreciaba a 1355 por cada dólar a las 1304 GMT, contra una apertura en 1400 unidades para la venta, en un ámbito financiero comprador de activos argentinos ante la retracción del riesgo país.
(Reporte de Jorge Otaola y Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)
