Peso argentino informal cotiza en mínimos ante complejo panorama económico

BUENOS AIRES, 14 jul (Reuters) - El peso en la referencial plaza informal o 'blue' caía el viernes a niveles mínimos históricos, ante firmes controles que impiden el libre acceso a dólares en momentos en que se agilizan las coberturas de cara a las elecciones primarias para elegir candidatos presidenciales en apenas un mes.

La moneda en la plaza paralela de cambios se negociaba a 516 unidades por dólar para la venta pasado el mediodía local (1530 GMT).

La compleja coyuntura económica, con un banco central (BCRA) con reservas netas negativas y lentas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para flexibilizar metas y adelantar desembolsos, hacen que los inversores busquen refugio en la divisa estadounidense, coinciden operadores.

"El panorama cambiario es desafiante", dijo el analista Salvador Vitelli, y señaló que "contemplando la venta de yuanes informadas, hasta ahora el banco central ha vendido (neto) 855 millones de dólares en solo julio, y acumulado en el año ventas por 3.922 millones".

Agregó a Reuters que "sin dudas que el inversor no sofisticado tiende a dolarizar posiciones frente a un segundo semestre que luce completamente desafiante. De todas maneras, en junio el dólar prácticamente no varió, por lo que no me termina de asombrar aún estos movimientos".

Analistas estiman que las reservas netas de la entidad se encuentran en terreno negativo por alrededor de 6.500 millones de dólares, pese a un reciente acuerdo con China por un 'swap' ampliado de monedas.

* El peso interbancario se devaluaba un 0,30%, a 265,10/265,20 por dólar gracias a la contínua regulación de liquidez desde el BCRA. En la víspera, la entidad compró del mercado 12 millones de dólares, pero debió desprenderse de unos 785 millones de yuanes (110 millones de dólares) para abastecer la demanda, comentaron operadores.

* "El poder de fuego del central (BCRA) para mantener a raya el mercado está tocando fondo. Si no aparece pronto un acuerdo con el FMI la situación podría empeorar más", afirmó un agente cambiario.

* Recientemente Argentina postergó hasta fin de mes pagos de vencimientos de deuda con el FMI por unos 2.600 millones de dólares.

* Por su parte, la moneda en los circuitos alternativos de cambio caía a 518,8 unidades en el bursátil "CCL" y a 490,2 en el denominado "dólar MEP".

* En la plaza bursátil, el índice líder S&P Merval caía un 1,37%, a 449.933,56 puntos, ante toma de ganancias tras dispararse un 4,54% el jueves y anotar su máximo histórico intradiario en 452.626,18 unidades.

* Los bonos soberanos en el segmento extrabursátil local perdían un 0,2% promedio, ante reacomodamientos de carteras por posiciones cortas de ganancias tras las recientes alzas. El riesgo país del banco JP.Morgan subía 16 unidades, a 2.051 puntos básicos.

* "Esta semana se llevó a cabo el pago de cupones por parte del Tesoro, lo que implicó un desembolso alrededor de 1.020 millones de dólares, de los cuales se estima que el 80% estaba en manos de privados", recordó la consultora Delphos Investment.

* Este viernes, el ministerio de Economía realizará una licitación de Letras y Bonos con vencimientos entre 2023 y 2025 como parte del financiamiento interno al tener cortada la línea con el exterior.

* "Esperamos que en esta prueba el Tesoro sea generoso con las tasas que licite, principalmente por dos razones: 1) las posibilidades de financiarse con el BCRA vía 'Adelantos Transitorios' está llegando al límite, y 2) la elevada proporción de vencimientos en manos de privados", dijo Portfolio Personal Inversiones. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)

Reuters