Peso argentino inicia 2026 bajo nuevo esquema de bandas de flotación

BUENOS AIRES, 2 ene (Reuters) - El peso argentino en el mercado interbancario se depreciaba un 0,55% en la primera sesión del año a 1.463 unidades por dólar bajo una nueva fase del programa monetario depuesto por el banco central (BCRA) que apunta a acumular reservas internacionales.

A partir de este lunes, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo del dato de inflación mensual de dos meses previos, por lo que desde hoy hasta fin de mes, el movimiento mensual del techo y piso de la banda cambiaria correrá al 2,5% mensual correspondiente a la inflación de noviembre pasado.

"Al atar las bandas a la inflación con un rezago de dos meses, lo que se provoca es un efecto de retroalimentación: ahora el tipo de cambio seguirá a la inflación y la inflación moverá la banda", dijo Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital Group.

El foco del mercado se centrará en el nuevo esquema cambiario bajo el cual el BCRA estaría comprando el 5% del volumen operado.

"La actualización de las bandas, todo ello dentro de la estrategia de acumulación de reservas que se busca llevar adelante como mecanismo también para mejorar la confianza inversora y así poder recuperar la capacidad de ¨roll-over¨ de la deuda", dijo el economista Gustavo Ber.

El próximo pago de deuda de unos 4.300 millones de dólares que deberá afrontar el Gobierno el próximo 9 de enero sigue manteniendo la atención del mercado en momentos en que se especula sobre un inminente acuerdo 'repo' con bancos.

"La transacción (repo) ascendería a 1.500 millones de dólares, lo que, junto con los depósitos en dólares del Tesoro y los fondos provenientes de las concesiones hidroeléctricas del Comahue, sería suficiente para cubrir los vencimientos", dijo Max Capital.

Por su parte, el mercado bursátil operaba con alza del 1,2% en su índice líder S&P Merval, mientras que los bonos en el mercado extrabursátil local mostraban una leve tendencia declinante.

El riesgo país argentino se ubicaba en torno a los 557 puntos básicos hacia las 13:55 GMT, niveles similares a los anotados un año atrás, comentaron operadores.

"El gobierno necesita en 2026 coordinar tres objetivos: el equilibrio macro, el comienzo de un crecimiento palpable para el grueso de la población y la consolidación de la gobernabilidad", estimó la consultora Qualy.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)