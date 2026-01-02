Peso argentino inicia 2026 con caída del 0,68% bajo nuevo esquema de bandas de flotación

BUENOS AIRES, 2 ene (Reuters) - El peso argentino en el mercado interbancario se depreciaba un 0,68% en las primeras anotaciones del año a 1.465 unidades por dólar bajo una nueva fase del programa monetario dispuesto por el banco central (BCRA) que apunta a acumular reservas internacionales.

A partir de este lunes, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo del dato de inflación mensual de dos meses previos, por lo que desde hoy hasta fin de mes, el movimiento mensual del techo y piso de la banda cambiaria correrá al 2,5% mensual correspondiente a la inflación de noviembre pasado.

"Al atar las bandas a la inflación con un rezago de dos meses, lo que se provoca es un efecto de retroalimentación: ahora el tipo de cambio seguirá a la inflación y la inflación moverá la banda", dijo Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital Group.

