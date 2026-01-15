Peso argentino mantiene equilibrio, Banco Central compra dólares para reservas

BUENOS AIRES, 15 ene (Reuters) - El peso argentino continuaba operando equilibrado el jueves en momentos en que el banco central (BCRA) continúa comprando dólares en el mercado para reforzar sus reservas.

Operadores señalaron que el resultado de la licitación de bonos realizada por el Tesoro en la víspera, en que se registró un rollover del 98% de los vencimientos, confirma que la liquidez sigue siendo el principal condicionante del mercado local.

El peso argentino interbancario operaba con leve baja del 0,14% a 1456 unidades por dólar, un día después de que el BCRA comprara del mercado 187 millones de dólares para sus reservas en medio de una profundización de su programa monetario iniciado este año.

"Más allá de la baja del dólar en los últimos días y una banda que ajusta a una tasa que es más del doble que la anterior (2,5% vs 1%), el dólar sigue estando a solo 4% del límite superior", dijo el economista Christian Buteler.

"Lo positivo, que a pesar de ese escenario el BCRA compra dólares", afirmó.

En lo que va del 2026, la entidad monetaria logró adquirir del mercado 515 millones de dólares, en momentos en que sus reservas internacionales se ubican en 44.717 millones de dólares, según datos provisorios.

"El monto de compras oficiales es significativo y teniendo en cuenta el volumen operado en el segmento mayorista, sugiere la posibilidad de algunas operaciones en bloque por parte de la autoridad monetaria", estimó el analista Gustavo Quintana.

En la plaza bursátil, el índice accionario S&P Merval caía un 0,25% en una plaza sin fuerzas y selectiva de operaciones. El referencial líder pierde un 3,5% en los primeros días del 2026.

Por su parte, los bonos soberanos en la preapertura de la plaza extrabursátil local mostraban una leve trayectoria alcista, con un riesgo país que se ubicaba en torno a las 575 unidades, comentaron operadores

"Consideramos que, en el primer trimestre del año, el BCRA va a seguir comprando dólares, y esto debería dar lugar a una baja del riesgo país. Consecuentemente con esto, las acciones deberían tener un recorrido alcista", estimó el analista Salvador di Stefano.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)