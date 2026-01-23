Peso argentino mantiene equilibrio, banco central flexibiliza controles

BUENOS AIRES, 23 ene (Reuters) - El peso argentino se mantenía estabilizado el viernes en momentos en que el banco central (BCRA) flexibilizó ⁠controles cambiarios y mantiene su postura ⁠compradora de dólares en el mercado, lo que es visto como positivo por los analistas.

El actual sistema de bandas de flotación cambiaria que se ajusta ⁠por la ‌inflación y ​un nuevo programa monetario con la prioridad de acumular reservas, redujeron la volatilidad del tipo de ​cambio, señalan analistas.

"El mercado pone el foco en el ritmo de compras ‌de dólares del BCRA en el mercado libre de ‌cambios", dijo el Grupo SBS, y señaló ​que "las compras, de momento, no repercuten en la cotización, que de hecho opera por debajo del cierre de 2025".

El peso en la ronda interbancario caía un leve 0,14% a 1.431,5 por dólar, un 8,61% por debajo del techo de la banda de flotación vigente en la fecha, mientras que los negocios con liquidación a mayo se pactaban a 1.580 unidades.

El presidente libertario Javier Milei dijo en una reciente entrevista que ⁠la liberación de las bandas cambiarias se dará una vez absorbido el sobrante monetario, originado por rezagos de política ​monetaria, controles de capitales y de precios.

En este contexto, el BCRA logró comprar en lo que va de enero 905 millones de dólares, con reservas netas por 45.399 millones de dólares, según datos provisorios de la entidad.

"En las próximas semanas, el Tesoro enfrenta vencimientos con organismos multilaterales y parece estar realizando estas compras para incrementar sus tenencias de dólares", dijo Max Capital.

Argentina debe ⁠afrontar en el inicio de febrero un pago al Fondo Monetario internacional (FMI) de unos 840 millones ​de dólares en el marco de su actual programa crediticio.

En el segmento de activos, el índice accionario S&P Merval de Buenos Aires subía un limitado 0,4% en una plaza selectiva, donde lo títulos de la petrolera ‍estatal YPF ganaban un 0,28%.

"YPF realizó una ampliación de su ON internacional por 550 millones de dólares a una tasa de 8,1% y vencimiento en 2034", dijo el agente de liquidación y compensación Cohen.

"Con esto, en lo que va de enero se colocaron (en total) 2.229 millones de dólares, de los cuales 1.925 millones corresponden ​a legislación extranjera, mientras que 304 millones son bajo Ley Local", señaló.

En la plaza extrabursátil, los bonos soberanos no mostraban una tendencia definida en la preapertura de los negocios locales.

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)