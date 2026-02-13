Peso argentino mantiene firmeza, malhumor externo golpea a los activos

BUENOS AIRES, 13 feb (Reuters) - El peso argentino continuaba operando firme el viernes en momentos en que el Banco Central (BCRA) aprovecha a comprar divisas en el mercado mayorista para afianzar sus reservas.

Por su parte, los activos reflejaban flojedad ante un contexto externo negativo a la espera de nuevos datos económicos estadounidenses y ventas provocadas por la inteligencia artificial.

En la plaza cambiaria, el peso mayorista se mantenía estable en las 1.398 unidades por dólar con poca presión por coberturas en moneda dura, comentaron operadores.

Esta situación permitió al BCRA comprar unos US$ 2.049 millones en lo que va del 2026, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al respecto, una misión del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi finalizó el jueves su visita al país para monitorear los avances en las metas pautadas.

"Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días. Brindaremos más información a su debido tiempo", dijeron fuentes oficiales del FMI sin dar más detalles.

La aprobación en el Senado del proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Gobierno, en búsqueda de una mayor desregulación para la tercera economía de Latinoamérica, da mayor confianza al presidente Javier Milei para avanzar en su política ortodoxa.

"La economía argentina bajo la presidencia de Javier Milei se desarrolla en un escenario marcado por cambios en la política económica, reordenamiento macroeconómico y transformaciones en la dinámica productiva del país", dijo Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

El índice accionario líder S&P Merval perdía un selectivo 0,2% tras los primeros negocios, manteniendo una postura oferente luego de derrumbarse un 5,5% en la sesión previa por un contexto global adverso.

Este viernes, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses recortaron sus caídas después de que un informe sobre la inflación más suave de lo esperado mantuviera a la Reserva Federal en la senda de los recortes de los tipos de interés este año.

Por su parte, el riesgo país argentino marcaba niveles de 514 puntos básicos hacia las 1345 GMT, al tiempo que los bonos soberanos en el mercado extrabursátil operaban con leves bajas en la preapertura.

El Tesoro realizará la semana entrante un canje de deuda ligada a moneda dura por unos US$ 2.400 millones, por otro instrumento similar con vencimiento en abril.

"Podría ser una buena idea no tomar aún deuda en los mercados internacionales de deuda, a pesar de una importante baja en el riesgo país, dado que la tasa que se pagaría -cercana al 9% anual- superaría a la tasa potencial de crecimiento del PIB -alrededor del 7% del PIB, sumando la inflación internacional-", estimó la Fundación Mediterránea.

Los mercados financieros de Argentina permanecerán cerrados el lunes y el martes por las celebraciones de 'Carnaval'.

